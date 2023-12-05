العلماء يفكون شفرة أصوات النقنقة للدجاج بالذكاء الاصطناعي .. قريباً سيمكنك التحدث مع الحيوانات

فك شفرة لغة الدجاج بالذكاء الاصطناعي

قام الخبراء بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على تسجيلات لأصوات الدجاج إستمرت لمدة 100 ساعة، وهذا لمعرفة إذا كان هذا الطائر سعيداً أم حزيناً أم خائفاً للتعبير عن حالته النفسية وهذا يصل إلى نسبة 80% شبه دقيق، وتم الإعتماد على التعلم الآلي ( ML ) الذي يتكون من مجموعة فرعية محددة من الذكاء الإصطناعي تسمح للأنظمة بالتعلم والتوصل إلى نتائج نهائية، وتعد هذه المقاطع الصوتية ذات نطاق واسع التي تصدر من الطيور.

أبحاث البروفيسور أدريان ديفيد تشيوك

قد البروفيسور الباحث أدريان ديفيد تشيوك من جامعة طوكيو تقريراً يوضح أن هذه التجربة قفزة كبيرة للعلم ونأمل أن نكون قادرين على تكييف تقنيات الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي مع كل هذه الحيوانات، وسيتم التعرف على ما تشعر به الحيوانات، هذه يمكنا من تصميم عالم أفضل بكثير لها ويقول الباحثون أن عملهم هذه رائد ويسد فجوة التواصل بين الإنسان والحيوان ويقوم بفتح أفاقً جديدة لفهم وتحسين رفاهية الحيوان والتواصل المعتمد على الذكاء الإصطناعي.