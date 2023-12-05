" جوزك مش هيسيب البيت تاني " .. لو عندك " كريم بانثينول " تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه .. نتائج ولا في الأحلام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شئ من الممكن أن يمنح المرأة بشكل عام السعادة بقدر أن تنظر إلى مظهرها في المرأة لتشعر بالرضا عن جمالها فهذا الأمر من شأنه أن يرفع معدلات الثقة بالنفس لديها لتصل إلى أقصى درجة ، فالجمال نعمة والنعمة يجب أن تصان وتحفظ من أجل أن تدوم وتستمر والإهمال فيها قد يجعلكي تخسرينها بشكل دائما ويكون من الصعوبة أن يتم استرجاعها مرة أخرى لذا فإنك قلما تجد إمراءة تتكاسل أو تتقاعس عن هذا الأمر الذي يعتبر من الأشياء الضرورية لديهن وهو الحفاظ على المظهر العام

جدير بالذكر أننا تحدثنا بشكل عام عن الجمال والمظاهر التي تتعلق به لكن من أكثر الأمور التي يجب أن تهتم بها المرأة هي البشرة حيث أن الجلد ذو الصحة الجيدة والذي يتسم بالحيوية اللازمة غالبا ما يمنح صاحبه مظهرا شابا لفترة أطول من العمر لذا فإننا سنوضح طريقة استعمال كريم بانثينول للحفاظ على جمال البشرة كما يلي – طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول في البداية ومن أجل الحصول على ماسك بانثينول يتم الخلط بين كمية من الكريم والنشا في داخل مكون واحد

ثم نطبق تلك الوصفة على منطقة الوجه والرقبة لمدة تقترب من ال 20 دقيقة

عقب مرور الوقت يتم العمل على غسل الوجه بالماء الفاتر

للحصول على نتائج سريعة ورائعة لابد من تكرار تلك الوصفة