” ولا الجن الأزرق يعرفها” .. سر خطير وراء وجود ثقب في القفل من الأسفل بجانب المفتاح .. هتتصدم من السبب

الثقب الصغير الموجود في القفل من الأسفل

جدير بالذكر أن من قام بصناعة القفل ووضع به ذلك الثقب الصغير في أسفله كان يهدف بذلك إلى العديد من الأشياء فهناك مغزى من وراء وجود هذا الثقب، فالهدف الأول و الأساسي لصناعته هو أن يتم تشحيم وتزييت القفل من خلاله لكي لا يُصاب القفل بالصدأ ومن ثم التلف، أو أن يتعرض للصدأ أو الرطوبة وهذا الأمر يحافظ على القفل ويجعله يعمل لمدة أطول.

أهمية وجود الفتحة الصغيرة أسفل القفل

الفتحة الصغيرة أو الثقب الموجود بالقفل ذو أهمية بالغة، فقد تم صناعتها في القفل لعدة أسباب منها :