ممنوع دخول غير المتزوجات " .. ضعي " زيت الزيتون على الموز " في هذا المكان من الجسم قبل النوم ولن تستغني عنه أبدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون الطبيعي من أكثر الزيوت الطبيعية التي يجب أن يتم عمل الكثير من الدراسات حولها بشكل كبير نظرا لتعدد الخواص والمجالات التي من الممكن أن يتم الاستفادة منه بها ، حيث أنه يدخل ليس فقط في الطهي والأكلات الصحية لكنه يثبت أن له الكثير من النافع فيما يتعلق بالوصفات التجميلة خاصة لدى القيام بوضع مكونا ضمن وصفة غنية بالمصادر الجيدة مثل الموز الذي بدوره لا يقل أهمية في هذا الشأن عن زيت الزيتون فهو مصدر للفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بما يحتاج إليه من غذاء لذا سنوضح لكن من خلال ما يلي من مقالنا كيفية الاستفادة من هذين المكونين معا في وصفة واحدة

– تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز نحضر ثمرة من الموز كبيرة الحجم

يتم تقطيع الموز إلى قطع صغيرة ومن ثم نقطر عليها من زيت الزيتون

يتم العمل على الخلط بين زيت الزيتون مع الموز في خليط واحد خفيف لكنه في نفس الوقت متماسك

يطبق هذا الخليط على فروة الرأس بشكل مناسب – فوائد وصفة زيت الزيتون مع الموز للشعر يساعد في الحفاظ على الشعر في حالة طبيعية وغنية بمزيد من الحيوية

يمنحك شعر غاية في النعومة ويخلصك من كافة مشكلات الشعر الشائعة والتي من بينها التقصف المزعج

غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية ما يساعد على تعزير بصيلات الشعر