"ضاع عمرنا واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس" .. استخدامات مذهلة لزر الباور في الهاتف يجهلها الكثير .. اتحداك إن كنت تعرف المعلومة دي من قبل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم أن زر التشغيل الذي تقوم بإغلاق الهاتف من خلاله لا يقتصر على تلك المهمة فقط، إنما له استخدامات متعددة لا يعرفها الكثير وعند معرفتها من المحتمل أن تصاب بالذهول، وهذا الاختراع الجبار رغم أنه يحمل الكثير من العيوب إلا أنه له فوائد كثيرة وسبب في تطور البشرية، ومن ضمن فوائده قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على تحقيق التواصل بين الأشخاص من مختلف البلاد، وسوف نتعرف على أهمية هذا الزر بالتفصيل خلال سطورنا القادمة.

ما هي استخدامات زر التشغيل؟ يمكن التعرف على بعض الاستخدامات لهذا الزر والتي من أبرزها: إنهاء المكالمة من خلال الضغط على الزر في حين أن المكالمة ما زالت مستمرة وبعد الضغط عليه يتم إغلاقها مباشرة.

من يرغب فى تشغيل الفلاش عند التقاط الصور فإن عليه فتح الكاميرا ثم يضغط على هذا الزر الخاص بالتشغيل فيجد على الفور تشغيل الفلاش.

يمكن من خلال الضغط على زر التشغيل وشيء آخر في الشاشة التقاط بعض الصور والمعروفة بـ الاسكرين شوت.

تشغيل الهاتف وغلقه وذلك الأمر المعروف عنه. لمن يتساءل عن كيفية استخدام زر التشغيل فهناك بعض الأمور يمكن التعرف عليه لتشغيل الهاتف بكل سهولة وهي عبارة عن خطوات مرتبة هي: لفتح إعدادات الهاتف يتم فتح القائمة الرئيسية ثم اختيار الإعدادات المتقدمة.

بعد ذلك نختار إحدى الميزات المعروفة في الهاتف ومنها التي من خلالها يتم التفعيل باستخدام زر الهاتف.

يتم تفعيل هذه الميزة واستخدامها مباشرة أو اللجوء إليها في أي وقت ترغب فيه ثم إغلاقها متبعا تلك الخطوات نفسها.