عشان تبقى عارف .. ما معنى الحروف والأرقام المدونة على اللوحات المعدنية؟ .. خلي بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجميع يمر من أمامه السيارات بمختلف أنواعها فمنهم من يركز في اللوحات المعدنية الموجودة في السيارات من الخلف وبها أرقام وحروف ومنهم من لا يشغله ذلك، لاسيما أنهم ربما لا يعرفون معني تلك الحروف والأرقام وماذا تعبر عنه وأهمية وجودها فهي ليست مجرد لوحة ذات أرقام وحروف عشوائية بل إن هناك هدف وراء وضعها، علماً بأن الحكومة المصرية والتي تتمثل في الإدارة العامة للمرور تعمل بنظام اللوحات المعدنية لجميع أنواع السيارات منذ عدة سنوات ولمعرفة هذا اللغز الذي حير الكثير تابعوا معنا سطور مقالنا.
ما هو لغز الحروف والأرقام الموجودة على اللوحات المعدنية في السيارات ؟
جدير بالذكر أن الحروف والأرقام المكتوبة على اللوحات المعدنية في السيارات من الخلف تختلف من محافظة لمحافظة أخرى، كما يلي :
- محافظة القاهرة :
لا تتقيد فيه السيارات بأحرف محددة عبارة عن 3 حروف و3 أرقام، كما يتم السماح لمسؤولي الإدارة العامة للمرور أن يحددوا الحروف والأرقام برغبتهم ولكن بشرط عدم تكرارها.
- محافظة الجيزة :
يتم كتابة حرفين و 4 أرقام.
- محافظة الإسكندرية:
تبدأ حروفها بحرف” س”، وتكون من 3 حروف و4 أرقام.
- محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر :
الحرف الأول للوحات المعدنية لتلك المحافظات يبدأ “ط”، والحرف الثاني يدل على المحافظة التي تكون السيارة تابعة لها، وعلى الإدارة حرية اختيار الحرف الثالث.
- محافظة مطروح والوادي الجديد :
تبدأ اللوحات بحرف “ج” و الحرف الثاني يكون بناءً على كون المحافظة ليصبح بمحافظة الوادي الجديد “ج ب” ومحافظة مطروح “ج ه”.
حروف وأرقام اللوحات المعدنية بناءً على المحافظات
قررت إدارة المرور المصرية أن تكون الحروف المدونة على اللوحات المعدنية في السيارات تبدأ كما يلي في كل محافظة :
- محافظة الشرقية حرف “ر”.
- محافظة الدقهلية حرف “د”.
- الغربية حرف “ع”.
- المنوفية حرف “م”.
- القليوبية حرف “ق”.
- بورسعيد حرف “ط”.
- السويس “ط س”.
- محافظة الإسماعيلية “ط ص”.
- محافظة دمياط “ط د”
- محافظة كفر الشيخ حرف ” ل”.
- الفيوم حرف “ف”.
- بني سويف حرف “و”.
- محافظة المنيا حرف “ن”.
- محافظة أسيوط حرف “ي”.
- سوهاج حرف “هـ”.
- محافظة البحر الأحمر حرف “ط ر”.
- محافظة شمال سيناء “ط أ”.
- محافظة جنوب سيناء “ط ج”.