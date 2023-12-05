استفيدى منها احسن.. اكتشفي ماذا يمكن أن تحضري بواسطة علبة تونة فارغة النتيجة مبهرة .. هتحرمي ترميها تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - غالبًا ما نتخلص من الأشياء التي لا نحتاج إليها على الرغم من أنه يمكننا الاستفادة منها من خلال إعادة تدويرها واستخدامها في تصنيع أشياء جديدة تكون مفيدة في حياتنا اليومية، يتفهم النساء العاقلات والمدركات لقيمة الموارد هذا الأمر بشكل خاص في ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
هناك العديد من الأفكار الرائعة في مجال إعادة التدوير ومن بينها الفكرة التي سنقدمها في هذا المقال وهي صنع شنط من علب التونة بدلاً من شرائها بأسعار مرتفعة من المتاجر، هذه الفكرة ستلفت انتباه الكثيرين وسيتساءلون جميعًا عن كيفية تحقيقها.
أدوات تصنيع شنطة رائعة من علبة التونة
فكرة تصنيع حقيبة مدرسية باستخدام علب التونة هي مصدر إلهام رائع للعقول الإبداعية بمجرد إنجازك لهذه الحقيبة ستلاحظين إعجاب الجميع بتصميمها وربما سيتساءلون عن كيفية صنعها، لإعداد هذه الحقيبة ستحتاجين إلى بعض الأدوات والمواد التي تتضمن:
- علبة تونة فارغة.
- مقص.
- مسدس الشمع.
- قطعة من الجينز القديم وبعض قماش إضافي.
- أزرار أو قطع من الاستريس للتزيين.
طريقة صنع شنطة من علب التونة
لإعداد شنطة باستخدام علب التونة يمكنك اتباع هذه الخطوات:
- قدمي قطعة من القماش ذات شكل مستطيل بطول يبلغ حوالي 30 سم، وقطعة دائرية من الجينز.
- ثبتي القطعة الدائرية في الجزء السفلي من العلبة ولفي القماش المستطيل حول العلبة بحيث يكون القماش في الجزء العلوي والعلبة في الجزء السفلي.
- استخدمي قلمًا لوضع علامات على القماش حيث ستقومين بتثبيت الرباط لضمان إغلاق الشنطة بإحكام.
- يمكنك تزيين الجزء الدائري من القماش باستخدام قطع من الاسترس أو تصميم حسب اختيارك.
- ثبتي طرف القماش البيضاوي وفي الطرف الآخر، وضعي مغناطيسًا لإغلاق الشنطة بإحكام.