اعرفى طريقته الصح .. لن تصدق المعجزة السحرية التي سوف تحدث داخل جسمك بعد تناولك الشاي مع حبات الفول السوداني .. هتشوف العجب

توجد العديد من الأطعمة الأخرى التي تعيدنا إلى تلك الأيام الجميلة ومن بينها شرب الشاي مع الفول السوداني الذي يبقى لا يضاهى بأي مشروب آخر في ذكريات فترة الطفولة.

كيف يمكنني عمل شاي بالسوداني؟

ببساطة كل ما تحتاجه لتحضير هذا الشاي اللذيذ هو الشاي الأسود والسكر والماء والفول السوداني، قم بتسخين الماء حتى يصل إلى نقطة الغليان عندما يبدأ الماء في الغليان ضع الشاي الأسود واتركه يغلي لبضع دقائق حتى يمتزج مع الماء ويكتسب لون الشاي.

ثم أضف السكر وفقًا لذوقك إلى الكوب أو الفنجان الذي ستصب فيه الشاي، بعد ذلك، قم بصب الشاي في الكوب وفي النهاية وضف الفول السوداني لتكملة هذا الشاي اللذيذ.

فوائد الشاي بالسوادني

شاي الفول السوداني غني بالفوائد الصحية والعناصر الغذائية المفيدة، يحتوي هذا المشروب على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والأحماض الأساسية مثل حمض البانتوثينيك، وحمض النياسين وحمض البيريدوكسين بالإضافة إلى فيتامين “ب” الذي يلعب دورًا بارزًا في دعم نمو الجسم وتعزيز صحته.

وليس ذلك فحسب بل يعتبر شاي الفول السوداني أيضًا مناسبًا لعمليات فقدان الوزن والتخسيس، نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف التي تشبع الشهية وتساعد في الشعور بالامتلاء لفترة طويلة.