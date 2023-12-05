محدش كان يعرف فايدته…. لن تصدق ماذا يحدث عند تشغيل الهاتف على وضع الطيران

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وهو يشكل جزءًا أساسيًا من روتيننا اليومي، حيث يمكننا من خلاله أداء مجموعة متنوعة من المهام والوظائف وبالإضافة إلى التواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت، واحدة من الميزات المهمة المتاحة في الهواتف المحمولة هي وضع الطيران، وعلى الرغم من أنه يعتقد عادةً أنه يستخدم فقط أثناء السفر بالطائرة إلا أن استخدامه لا يقتصر على الرحلات الجوية فقط بل مفيد في كل وقت.
مميزات تفعيل وضع الطيران علي هاتفك
من بين المزايا المميزة التي يمكن الاستفادة منها عند تفعيل وضع الطيران على هاتفك المحمول فيمكن تلخيصها كالتالي:
- يُمكن لوضع الطيران منع استخدام الإنترنت للأطفال عبر تعطيل شبكات الإنترنت على الهاتف، هذه الميزة تعتبر قيمة للحفاظ على سلامة الأطفال وضمان استخدام الهاتف بشكل مناسب.
- يعزز وضع الطيران من أداء عملية شحن بطارية الهاتف حيث يتم شحنها بسرعة عالية عند تفعيل هذا الوضع، مما يساهم في زيادة عمر البطارية وتوفير الطاقة
ماذا يحدث عند تنشيط وضع الطيران؟
عند تنشيط وضع الطيران على الهاتف، سيتم تنفيذ تغييرات تلقائية في وظائف الجهاز تشمل ما يلي:
- تعطيل الوصول إلى شبكة الهاتف فيترتب عليه عدم القدرة على إجراء أو استقبال المكالمات أو رسائل النص.
- إيقاف تشغيل وظيفة الواي فاي مما يؤدي إلى عدم توفر شبكة الإنترنت عبر الواي فاي للهاتف.
- قطع اتصال الهاتف ببيانات الجوال وينتج عنه عدم القدرة على استخدام البيانات عبر الشبكة الخلوية.