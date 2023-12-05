مفاجأة.. عروسة تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 أشهر من الزواج.. اتفرج كيف حدث ذلك

وبعد الزواج فوجئت الفتاة بكتل موجودة على صدر زوجها، وعندما واجهته تجاهلها باعتبارها مشكلة هرمونية، لكن كل ذلك قد زاد، وذات مرة عندما عاد إلى المنزل ذات يوم واستعد للاستحمام، طلبت منه المرأة أن يتجرد من ملابسه ليثبت أنه رجل وأصبح غير قادر على الخروج من الموقف، خلع ملابسه وكشف عما كانت تشتبه فيه أنه كان بالفعل امرأة.

واعترفت المرأة المخادعة، التي تُركت بلا خيار آخر، أن اسمها الحقيقي هو إيراياني وأنها كذبت بشأن كل شيء تقريبًا، بما في ذلك وظيفتها، وبشكل لا يصدق، قالت الزوجة لمحكمة منطقة جامبي إنها لم تشك أبدًا في أن زوجها منذ 10 أشهر كان من امرأة “مثلية”، ويبدو أن العلاقة الحميمية كانت غير متكاملة بينهما طوال مدة الزواج.