انت الان تتابع خبر لاول مرة في تاريخ الاردن.. سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الدينار يحلق في السماء ويصل لهذا الرقم الجنوني والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت أسعار صرف الدينار الأردنى، اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، فى أسواق الأردن المالية وفى أسواق صرف العملات الرسمية فى الأردن، استقرارا فى بيع وشراء الدينار الأردنى، عدا سعر الريال السعودى ارتفع عن سعره أمام الدينار الأردنى أمس بمقدار ضئيل نسبيا.

كما سجل الدولار الأمريكى هبوطا طفيفا فى سعر صرفه أمام الدينار الأردنى اليوم، مقارنة بسعر صرفه أمس فى نفس الأسواق الرسمية لتداول وصرف العملات فى البنك المركزى الأردنى، وتلك البيانات تخص البيانات الصادرة اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 عن البنك المركزى الأردنى لأسعار الدينار الأردنى اليوم:

العملة بالدينار الأردني

دولار أمريكى (USD) 0.71

يورو (EUR) 0.77

جنيه استرلينى (GBP) 0.90

دولار كندى (CAD) 0.53

دولار استرالى (AUD) 0.47

ين يابانى (JPY) 0.00

جنيه مصرى (EGP) 0.02

ريال سعودى (SAR) 0.19

درهم إماراتى (AED) 0.19

جنيه سودانى (SDG) 0.00

دينار جزائرى (DZD) 0.01

دينار بحرينى (BHD) 1.88

دينار عراقى (IQD) 0.00

دينار كويتى (KWD) 2.30

ليرة لبنانية (LBP) 0.00

دينار ليبى (LYD) 0.15

درهم مغربى (MAD) 0.07

ليرة سورية (SYP) 0.00

شلن صومالى (SOS) 0.00

ريال عمانى (OMR) 1.84

ريال قطرى (QAR) 0.19

دينار تونسى (TND) 0.23

ريال يمنى (YER) 0.00

فرنك جيبوتى (DJF) 0.00