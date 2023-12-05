ملعقة سحرية.. طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة الصاروخ بدون حلة ضغط.. هتبقي زي الزبدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعشق معظم الأشخاص تناول اللحم والكوارع والتي تعد من أشهى أنواع الأكلات، لكن تعاني معظم النساء من تسوية هذا النوع من الطعام، نظرًا لأن تسوية اللحم والكوارع تستغرق الكثير من الوقت على النار، ولكن يمكنك الأن تحضير اللحم والكوارع في المنزل بكل سهولة دون أن تستغرق الكثير من الوقت على النار، وذلك من خلال وصفة سهلة وبسيطة ودون الحاجة إلى حلة الضغط التي قد يعاني بعض الأشخاص من صعوبة التعامل معها، أو يمكن أن تسبب أيضا بعض الحوادث، كما يحدث مع معظم الأشخاص.
مكونات وصفة تسوية اللحم والكوارع
يمكنك الآن تناول اللحمة والكوارع دون أن تفكري في تعب تحضير هذه الوجبة اللذيذة، وسوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها لتسويتها بكل سهولة وبسرعة كبيرة، وهي كما يلي:
- بصلة كبيرة.
- حبة من الطماطم.
- حبة من الجزر.
- ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- ربع كوب كبير من الخل.
- ملعقة صغيرة من السكر وهذا هو سر الوصفة.
طريقة تحضير الوصفة
وبعد أن وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها، سوف نتابع معكم طريقة تحضير الوصفة في الخطوات التالية:
- أولا، قومي بإحضار حلة كبيرة وضعي بها كمية مناسبة من الماء.
- ثم ضعي بها اللحم والكوارع التي ترغب في تسويته.
- قومي بوضع التوابل في الماء واتركيها حتى يبدوا في الغليان.
- بعد ذلك ابدأ في وضع الخل وملعقة السكر الصغيرة والتي تعتبر هي سر وصفتنا والتي تساعد على تسوية اللحم والكوارع بشكل سريع.