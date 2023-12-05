هتبقى احلى من سما المصري .. وصفة " الفازلين مع الفلفل الحار " في هذا المكان من الجسم قبل النوم والنتائج مضمونة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوصفات الطبيعية هي التي لها تأثير كبير على الأشخاص الراغبين في الحصول على بشرة مرطبة ناعمة لا تحتوي على تجاعيد أو قشور صغيرة بسبب الجفاف خاصة باشهور الشتاء، وذلك لان الكريمات المتخصصة في هذه الامور غالية الثمن، ولهذا تم ابتكار وصفة مصنوعة من الفازلين والفلفل الحار ويتم استخدامها بطريقة ما حتى تحصل على أفضل النتائج ولهذا سنعرض المكونات والطريقة من خلال الفقرات القادمة

مكونات خلطة الفازلين والفلفل متاح مكونات بسيطة من خلالها نحصل على أفضل تجربة لصنع خلطة الفازلين والفلفل الحار وتلك المكونات تأتي بالصورة التالية زيت جوز هند بمقدار مناسب.

فازلين طبي.

عصير ليمون بقدر كافي للكلية المراد صنعها.

فلفل حار. خطوات عمل خلطة الفازلين والفلفل الحار هناك بعض الخطوات الخاصة بصنع وصفة الفازلين والفلفل الحار وتلك الوصفة لا تحتاج إلا لاتباع ما يلي نضع كافة المكونات المذكورة بالأعلى معا حتى يبدأ خلطها جيدا.

نزود من الزيت حتى يكون الخليط على هيئة كريم يمكن فرده على البشرة.

لابد من تنظيف الوجه جيدا باستخدام الغسول الذي تستخدمه دائما.

نضع الكريم على الوجه ولكن لا يجب أن يكون هناك نقطة مياه واحدة.

نترك الخليط لمدة على الاقل ربع ساعة ثم ننظف الوجه مرة أخرى حتى لا يكون له أثر عليه.

نضع الخليط مرة كل أسبوع وبالنسبة لحدوث اي اعراض يمكنك عدم استخدامه.