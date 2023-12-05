علامات الساعة ظهرت بعد هذا الحدث ….عريس متهور يقوم بفعل جريئ ومخل أمام الجميع وعندما رفضت العروس فعل معها مالم تتوقعه

قصة زواج أسماء بالكامل

انطلقت حكاية أسماء التي تشغل موقع عمل في مؤسسة مصرفية ذات سمعة طيبة وتتقاضى أجراً معقولاً، وفي أحد الأيام، تعرفت على زبون كان يواجه عائقاً في حسابه الشخصي إثر تدبير الموقف ومعالجة الإشكال، شعر الرجل بمودّة نحوها فأبدى رغبته في لقائها، هي أبدت معارضتها للفكرة، لكن عقب الكثير من المحادثات الهاتفية المتبادلة، وافقت على اللقاء به، وتدريجياً بدأت علاقة التعارف تتطور بينهما حتى أدركوا وجود مشاعر الحب المتبادلة، مما أدى بهم إلى القرار بالارتباط، وفي نهاية المطاف تمت الخطوبة بين الطرفين.

سلوك العريس الشاذ في حفل الزفاف

طلب الشاب المُبادرة بالزواج بسرعة، ومع تردد مريم في البداية، إلا أنها تيقنت في نهاية المطاف أنه الشريك المناسب لها وأنه سيكون دعامة قوية لها في مسيرة حياتها. وبعد الاتفاق على تاريخ إقامة الحفل، تم عقد قرانهما وسط حضور كبير من معجبين وأهل العروسين.

في الحقيقة أخذت الأحداث منعطفاً غير متوقع عندما وقع أمر في حفل الزواج لا يمكن للعقل أن يصدقه، حيث قام العريس بسلوك شاذ وغريب عن موروثاتنا الثقافية، إذ انحنى تحت ثوب زوجته وشرع في إزالة ملابسها الداخلية أمام نظرات الدهشة والاستغراب من العروس ومن حضور الحفل بأسره.