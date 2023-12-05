«ضاع العمر كله واحنا نتجاهل هذه الطريقة».. ضاعت حياتنا بنقشر الرمان غلط إليكم الطريقة الصحيحة لتفريط الرمان.. هتنبهري من النتيجة

فصصي الرمان في دقائق معدودة وبدون جهد

شاهد الفيديو الذي يوضح كيفية تفصيص الرمان بكل سهولة باستخدام غطاء زجاجة ووسائل أخرى اتبع هذه الطرق:

باستخدام أداة قاطع التفاح ضعي رمانة واحدة في طبق ووضعي الأداة فوقها اضغطي على القاطع حتى يصل إلى نهاية الرمان وستجدين أنه تم تقسيمه إلى أجزاء واستخراج لب الرمان ثم قومي بوجه الرمان في طبق فارغ واستخدمي ملعقة خشبية للضرب من الأسفل حيث ستظهر حبيبات الرمان في الطبق دون أن تلوث يديك.

بضع الطرق الأخري

استخدمي السكين لإزالة الجزء البارز من الرمان عن طريق تحديده بشكل مربع وإزالته بسهولة ثم قومي بتحديد الجزء الأبيض من أعلى الرمان إلى الأسفل لإخراج القطعة بدون الجزء الأبيض.باستخدام غطاء زجاجة ضعي الغطاء على رأس الرمان واستخدمي السكين لتحديد مكان الغطاء قومي بتحديد الرمان من الأسفل إلى الأعلى ومن ثم اضغطي على الغطاء لفتح باقي الرمان بسهولة وازيلي حبيبات الرمان بشكل فعال.

هذه الوسائل تتيح لك تجنب الصعوبات في تفصيص الرمان وتقليل الوقت والجهد المبذول مع الاحتفاظ بنظافة يديك.