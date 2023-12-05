خطير جدا اذا كان يخرج من فمك هذا الشيء انتبه علامه على «مرض خطير» اذهب الى الطبيب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هذا الشيء هو الرائحة الكريهة مع حصاة صغيرة ذات رائحة سيئة جدا، ونجد الكثير من الأشخاص الذين تصاحبهم رائحة كريهة للفم ويخرجون منها الكثير من الحصاة من فمهم يظنون بأن ذلك الأمر لا يوجد له أي ضرر على الصحة وأنه ينتج من تراكم الأطعمة فقط، وما لا يعلمه الكثير إن تلك الرائحة والحصاة تسبب مرض خطير وهو مرض الربو والكحة وحساسية الصدر، لذلك سوف نوضح أسباب تلك الرائحة بشكل تفصيلي وكيفية التخلص من تلك الرائحة من خلال هذا المقال.

شيء يخرج من الفم مثل الحصاة

عندما نستيقظ من النوم نجد رائحة فمنا كريهة ونجد بعض الحصاة ذات الرائحة السيئة ، فأن تلك الحصاة تسبب مرض خطير ولا يهتم أحد بتلك الحصاة الصغيرة.

وعندما نخرج تلك الحصاة الصغيرة ذو الرائحة السيئة يجب أن نقوم بالتوجه إلى الطبيب مباشرة، فسوف نلاحظ أن تلك الحصاة تتراكم في اللوز وتسبب الحساسية والكحة والربو وتسبب ألم شديد في الأذن وتضخم وإلتهاب اللوزتين .

نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهه وعدم تراكم تلك الحصاة والتخلص منها

توجد بعض النصائح العامة التي تساعد على التخلص من تلك الحصاة بصفة نهائية والتخلص من الرائحة الكريهة للفم وهي: