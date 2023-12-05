"زجاجة العطر الفارغة بقا ليها أهمية" أفكار ذكية لإستغلال زجاجة العطر الفارغة..اعرف بتستخدم في أي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العطور لها أنواع كثيرة، وزجاجات العطور لها أشكال مميزه فبدلا من التخلص منها يمكنك إعادة تدوير زجاجه العطر الفارغ واستخدامها للعمل ديكورات في المنزل بطرق سهله وبسيطه وتضيف لمنزلك لمسه جديدة من الجمال،وفي هذا المقال سوف نتعرف على بعض الأفكار لإعادة تدوير زجاجات العطور الفارغة وطريقه تدويرها تابع الفقرات التاليه:

ما هي طريقه تنظيف زجاجات العطور الفارغه سوف تقوم بتفريغ الزجاجه من أي عطر متبقي فيها.

ثم تضع كميه متساويه من الماء الدافئ مع الخل الأبيض بداخلها وترج الزجاجه جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض.

ثم تترك الخليط في الزجاجه لمدة ساعه كامله.

ثم تفرغه وتضع بها ماء دافئ حتى يصل الى منتصف الزجاجه ثم تضيف ملعقه من سائل غسيل الأطباق وما بالإضافة الي حبوب الأرز لأنه يعمل تفتيت اي زيوت عطريه متبقيه في الزجاجه.

ثم ترج الزجاجه لمده نصف ساعه وتتركها لمده ساعه كامله.

ثم تقوم بتطهير الزجاجه من هذا السائل وتشطف الزجاجه بالماء الدافئ وتتركها حتى تجف تماما. طرق ذكيه لاستغلال زجاجات العطور الفارغه يمكنك ان تستخدم زجاجه العطور الفارغة في الآتي: وسادة للدبابيس:عن طريق وضع قطعه من القماش الملون ومحشوة بالقطن على فوهه الزجاجه ونثبتها بالسيليكون وبذلك تصبح جاهزه لغرس الدبابيس . حامل للزهور:عن طريق ملئ زجاجه العطر الفارغة بالماء الدافئ وتضع فيها بعض الأغصان المزهرة. تملئها بالعطر المعد منزليا وتضع عشر قطرات من الزيت العطري المفضل لديك من خمس قطرات من الماء وتضيف 59 مللي من الكحول ثم نرج الزجاج جيداً وبذلك أصبح لديك العطر الخاص بك. حامل للشموع:تكون بإختيار زجاجة ذات الفوهه الضيقه حتى لا تسقط منها الشموع،وتضعها داخل طبق وندخل الشموع بها فإنها تضيف لمسه شاعريه للمكان الذي توضع فيه.