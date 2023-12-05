خليكي ست بيت ناصحة .. مكون جهنمي قومي بإضافته لمياه سلق البطاطس وستنبهري من النتيجة.. يارتني جربتها من زمان

طريقة سلق البطاطس بطريقة صحيحة:

في البداية، أولا، نقوم بإحضار البطاطس المخصصة للطبخ وليست البطاطس. المخصصة للتحمير، لأن البطاطس المخصصة للتحمير إذا قمنا بسلقها سوف تصبح طرية جدا، ولا يمكن استخدامها. بعد أن نقوم بإحضار البطاطس المخصصة للطبقة، نقوم بغسلها جيدا وتقشيرها، وأن نضع في إي ناه ماء ساخن ونضع له معلقتان من الملح ونضعه على النار وعند بدء الغليان نقوم بوضع البطاطس ونحسب لها مدة عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة بالكثير و نقوم بإخراجها وبعد ذلك نقوم باستخدامها في أي وصفة نحتاج فيها أن تكون البطاطس مسلوقة وأيضا. نضيف لها معلقة زيت حتى لا تلتصق في بعضها البعض.

طرق قلي البطاطس بدون زيت

يمكنك عدم استخدام الزيت مطلقا وهذا عن طريق إحضار بعض المواد واتباع الخطوات القادمة