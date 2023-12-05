خليكي ست بيت ناصحة .. مكون جهنمي قومي بإضافته لمياه سلق البطاطس وستنبهري من النتيجة.. يارتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس المقلية التي لا تحتوي على نسبة عالية من الزيت بالإضافة إلى المذاق المقرمش الرائع غير متوفرة إلا بالمحلات المتخصصة بقليها دائما، ولكن تم ابتكار طريقة جديدة لعملها بالمنزل زي المطاعم دون فرق ولكن بمذاق أفضل وهذا يرجع لنوع الزيت والطريقة التي يتم الطهي من خلالها، لهذا سنوضح البطاطس وكيفية عملها مقرمشة وجيدة بالإضافة إلى كيفية وضعها بالفرن والحصول عليها مقلية بدون زيت، كل هذا من خلال الفقرات القادمة
طريقة سلق البطاطس بطريقة صحيحة:
في البداية، أولا، نقوم بإحضار البطاطس المخصصة للطبخ وليست البطاطس. المخصصة للتحمير، لأن البطاطس المخصصة للتحمير إذا قمنا بسلقها سوف تصبح طرية جدا، ولا يمكن استخدامها. بعد أن نقوم بإحضار البطاطس المخصصة للطبقة، نقوم بغسلها جيدا وتقشيرها، وأن نضع في إي ناه ماء ساخن ونضع له معلقتان من الملح ونضعه على النار وعند بدء الغليان نقوم بوضع البطاطس ونحسب لها مدة عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة بالكثير و نقوم بإخراجها وبعد ذلك نقوم باستخدامها في أي وصفة نحتاج فيها أن تكون البطاطس مسلوقة وأيضا. نضيف لها معلقة زيت حتى لا تلتصق في بعضها البعض.
طرق قلي البطاطس بدون زيت
يمكنك عدم استخدام الزيت مطلقا وهذا عن طريق إحضار بعض المواد واتباع الخطوات القادمة
- يمكن للأمهات الاستعانة بالفرن لقلي البطاطس على الصاج بدون استخدام نقطة زيت واحدة وهذا للأشخاص الذين يهتمون بصحتها.
- يوجد أداة لقلي البطاطس بدون زيت وهي المقلية الهوائية التي تعمل بالكهرباء وسعرها غالي جدا بالنسبة لبعض الأسر لذا عليكم باتباع أي طريقة غير مكلفة مناسبة لكم.