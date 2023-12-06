اعرف اهميته اي .. اتفرج ماذا يحدث في موبايلك عند تفعيلك لوضع الطيران .. مش هتتخيل اللي بيعمله

ميزة تفعيل وضع الطيران على الهاتف وأهميتها

تمكين وضع الطيران على الهاتف يعزز من فائدته بشكل ملحوظ عند تنشيطه، يتاح للمستخدمين الاستفادة من مجموعة من المزايا الهامة، بما في ذلك:

يحتفظ تفعيل وضع الطيران بشحن البطارية لفترة أطول، هذا يعني أن المستخدمين يمكنهم الاعتماد على هواتفهم لفترة أطول قبل الحاجة إلى إعادة الشحن مما يزيد من ملاءمة الاستخدام اليومي.

تفعيل وضع الطيران يساعد على ضمان أمان الأطفال عند منحهم هواتفهم، يجعل وضع الطيران جميع الخدمات غير متاحة مما يمنع الوصول غير المراقب إلى التطبيقات والمحتوى الضار، فهذا يسمح للأهل بمراقبة استخدام الأطفال وضمان سلامتهم الرقمية.

تنشيط وضع الطيران أثناء ركوب الطائرة

عندما يقوم الركاب بركوب الطائرة غالبًا ما يطلب منهم إما إغلاق هواتفهم أو تفعيل وضع الطيران، هذا الإجراء ضروري بسبب مشكلة التشويش الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن تسببه الهواتف المحمولة، ويمكن لهذا التشويش أن يؤثر على أجهزة الاتصال داخل الطائرة مما يجعل من الصعب على طاقم الطائرة التواصل بكفاءة مع الأرض.