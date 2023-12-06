هى دى الاختراعات ولا بلاش .. تعرف على كيفية تشغيل الريموت بدون بطارية فكرة جهنمية ..تعلم خطوة بخطوة وجرب بنفسك

إمكانية تشغيل الريموت دون استخدام الحجارة

هناك مجموعة من الأشخاص المبدعين الذين يسعون جاهدين لإيجاد حلاً لكل تحدي باستخدام وسائل بسيطة، فقام بعض الأفراد بإجراء تجارب متعددة لمحاولة تشغيل الريموت بدون الحاجة إلى وضع حجارة فيه.

ورغم أن بعض هذه التجارب لم تكن ناجحة، إلا أن هناك تجربة واحدة نجحت في تشغيل الريموت مؤقتًا باستخدام قطعة من الألومنيوم بدلاً من الحجارة، وهذا يعني أنه يمكن استخدام بدائل مؤقتة عند تلف الحجارة الموجودة في الريموت.

كيفية تشغيل الريموت باستخدام الألمنيوم

تشغيل الريموت مؤقتاً دون الحاجة إلى تبديل الحجارة، يمكنك القيام بالخطوات التالية: