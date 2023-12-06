هى دى الاختراعات ولا بلاش .. تعرف على كيفية تشغيل الريموت بدون بطارية فكرة جهنمية ..تعلم خطوة بخطوة وجرب بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل جميع أنواع الريموتات بواسطة حجارة محددة بحجم معين توجد على الريموت نفسه، كما يعتقد البعض أن الريموت لا يمكن تشغيله إلا بوجود هذه الحجارة ومع ذلك يمكن أن تتلف هذه الحجارة مما يستدعي استبدالها بأخرى لاستمرار عمل الريموت واستخدامه للتحكم في القنوات ومشاهدة التلفزيون و في بعض الحالات تنفد الحجارة الاحتياطية في المنازل، مما يجعل الاستفادة من الريموت ممكنة فقط بعد شراء حجارة جديدة، ولكن في بعض الأوقات يمكن أن يكون من الصعب العثور على حجارة جديدة.
إمكانية تشغيل الريموت دون استخدام الحجارة
هناك مجموعة من الأشخاص المبدعين الذين يسعون جاهدين لإيجاد حلاً لكل تحدي باستخدام وسائل بسيطة، فقام بعض الأفراد بإجراء تجارب متعددة لمحاولة تشغيل الريموت بدون الحاجة إلى وضع حجارة فيه.
ورغم أن بعض هذه التجارب لم تكن ناجحة، إلا أن هناك تجربة واحدة نجحت في تشغيل الريموت مؤقتًا باستخدام قطعة من الألومنيوم بدلاً من الحجارة، وهذا يعني أنه يمكن استخدام بدائل مؤقتة عند تلف الحجارة الموجودة في الريموت.
كيفية تشغيل الريموت باستخدام الألمنيوم
تشغيل الريموت مؤقتاً دون الحاجة إلى تبديل الحجارة، يمكنك القيام بالخطوات التالية:
- في بادئ الأمر قم بفصل الحجارة الفارغة من الريموت.
- ثم بعد ذلك احضر ورقة صغيرة من الألومنيوم وضعها في إحدى الجوانب المخصصة للحجارة في الريموت.
- قم بوضع الحجارة في الجانب الآخر وتأكد من تثبيتها بإحكام، وستقوم قطعة الألومنيوم بعد ذلك بتشغيل الريموت بشكل مؤقت وبنجاح.