"ازااي مكناش نعرفها".. قشور اليوسفي كنز في بيتك اغلي من الذهب تعالي اقولك ممكن تسفيدي بيها في ايه .. مستحيل ترمية تاااني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فاكهة اليوسفي من الفواكه الشتوية اللذيذة والتي يعشقها الصغار والكبار ،ولكن بعد تناوله يقوم الكثير من الأشخاص بإلقاء القشور في القمامة دون أن يعرفوا أنه كنز من الفوائد والإستخدامات ،حيث يحتوي قشر اليوسفي، مثله مثل قشر الليمون والبرتقال وأي فاكهة حمضية، على كمية كبيرة من الزيوت العطرية الطبيعية المفيدة جدًا للصحة، لذلك لا يجب التخلص منه، حيث يمكن معالجته إلى منتجات طبيعية لتنظيف المنزل، أو الحصول علي شعر صحي وجميل ، هيا لمعرفة الفوائد المذهلة.

قشور اليوسفي اغلي من الذهب .. تعالي أقولك تستفيدي منها في ايه يمكنم استخدام خل اليوسفي مع حصى اللبان لغسل الشعر والحصول علي صحي صحي وجميل كل ماعليكي هو إتباع الخطوات التالية: حيث يتم خلط قشور اليوسفي مع حصى اللبان متوفر لدي محلات العطارة ثم مزجه بخل التفاح الطبيعي.

ووضع المنتج في الثلاجة لمدة أسبوعين على الأقل، ثم صفيها واستخدميها بعد غسل الشعر بالشامبو.

ستجعل هذه الأداة شعرك ناعمًا وصحيًا وسهل التصفيف وأقوى، لأنها تحتوي على العديد من المواد المفيدة. قشور اليوسفي كطارد للحشرات يمكنك استخدام قشر اليوسفي في مكافحة الحشرات الضارة في المنزل، مثل العث الذي ينمو في خزانة المطبخ ،وللقيام بذلك، ما عليك سوى لصق بضع فصوص من قشر اليوسفي وضعها في الخزانة، كما يمكنك وضعها في أوعية للزهور، فلن تقترب منها القطة أبدًا، أو تأكل النباتات.