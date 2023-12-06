إياك تاكله تاني لو هتموت من الجوع!!.. احذر 6 أنواع من "السمك السام" تسبب الموت البطئ.. خد بالك قبل فوات الأوان

احذر تناول الأسماك السامة المنتشرة في الأسواق

من الضروري الابتعاد عن بعض أنواع الأسماك التي تحذر منها هيئة الغذاء والدواء لما لها من اخطار على صحة الإنسان وتؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، ويرجع ذلك إلى احتواء تلك الأسماك على سم قاتل يسبب الشلل التام في العضلات إلى جانب صعوبة في التنفس، لهذا شددت وزارة الصحة المصرية على ضرورة الحفاظ على الصحة وحذرت بشدة من بعض أنواع الأسماك المنتشرة في البحر الاحمر والمتوسط والمنتشرة في بعض الأسواق.

بالرغم من الفوائد الغذائية الرهيبة التي تحتويها الأسماك حيث تعتبر وجبة غنية بالمعادن والبروتينات والدهون الصحية، ولكن توجد أنواع خطيرة على الصحة تتمثل في التالي: