إياك تاكله تاني لو هتموت من الجوع!!.. احذر 6 أنواع من "السمك السام" تسبب الموت البطئ.. خد بالك قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الأسماك من المأكولات البحرية التي يفضلها الكثيرين لما تمتاز به من طعم لذيذ ومميز لا يقاوم بالإضافة إلى فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على نسبة القبول المعادن والفيتامينات اللازمة لنمو الجسم وحمايته من الأمراض، كما تتعدد أنواع الأسماك المختلفة وكذلك تتعدد طرق طهيها بنكهات ومذاقات متنوعة، وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض الأنواع الضارة من الأسماك التي قد تلحق الأذى بالصحة وتسبب التسمم والإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.
احذر تناول الأسماك السامة المنتشرة في الأسواق
من الضروري الابتعاد عن بعض أنواع الأسماك التي تحذر منها هيئة الغذاء والدواء لما لها من اخطار على صحة الإنسان وتؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، ويرجع ذلك إلى احتواء تلك الأسماك على سم قاتل يسبب الشلل التام في العضلات إلى جانب صعوبة في التنفس، لهذا شددت وزارة الصحة المصرية على ضرورة الحفاظ على الصحة وحذرت بشدة من بعض أنواع الأسماك المنتشرة في البحر الاحمر والمتوسط والمنتشرة في بعض الأسواق.
بالرغم من الفوائد الغذائية الرهيبة التي تحتويها الأسماك حيث تعتبر وجبة غنية بالمعادن والبروتينات والدهون الصحية، ولكن توجد أنواع خطيرة على الصحة تتمثل في التالي:
- سمكة القط: تشبه إلى حد كبير القطط لهذا سميت بهذا الاسم، وتحتوي على سم قوى يسبب ضعف شديد في العضلات إلى جانب أعراض الغثيان والقيء.
- سمكة دجاجة البحر: من الأسماك الأكثر انتشاراً في العالم وتسبب الموت البطيء لأنها تؤثر بالسلب على صحة الجهاز التنفسي.
- سمكة العقرب: توجد بكثرة في البحرين المتوسط والأحمر، كما سميت بهذا الإسم بسبب احتوائها على أشواك مثل العقرب، ويسبب تناولها الالتهابات والآلام في عدة أماكن بالجسم.
- سمكة الأرنب: من أخطر الأنواع لأنها تسبب شلل العضلات وصعوبة في التنفس.
- سمكة البقرة: تنتشر في جميع أنحاء العالم وتصيب الإنسان بشلل العضلات مع صعوبة في التنفس.
- سمكة البلامة: يهاجم سمها الجهاز العصبي لهذا احذر تناولها.