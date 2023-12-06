" ما تقربش منها لو هتموت من الجوع " .. 6 أنواع من " السمك " لا تأكلها نهائيا .. لها نفس تأثير السم القاتل على الجسم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من ألذ وأفضل الوجبات البحرية التي من الممكن أن تفكر في تناولها هي السمك حيث أن السمك يمتاز بطعم الرائع الذي لا مثيل له خاصة لدى زيارتك لإحدى المدن الساحلية فلابد أن تحصل على وجبة من السمك الطازج الذي لا يمكن أن يتم مقاومته فسكان هذه المناطق حرفتهم الرئيسية هي الصيد والعمل في مجالات السمك لذا فإن أفضل الوجبات البحرية تجدها هناك ، وقد أكسبهم العمل في البحر القدرة على التفريق بين أنواع السمك المختلفة بشكل رائع والتمييز بين السمك الصالح ليكون غذاء للإنسان وغير الصالح وهو الأمر الذي سنعمل من خلال ما يلي من سطور على أن نوضحه بشكل أفضل

– أسماك لا تصلح للأكل سمكة القط

سمكة البقرة

سمكة الأرنبية

سمكة العقرب

سمكة الأجنبية المنتفخة

سمكة الأسد – سبب منع أكل هذه الأسماك جدير بالذكر أن هناك بعض الأسباب التي تقف وراء هذا الأمر بالطبع فقد تم اكتشاف أنها ضارة بصحة الإنسان بشكل لا يصدق من خلال الكشف عن ارتفاع نسبة الزئبق بها بشكل كبيرللغاية ما يمثل ضرر صحي لا يمكن التهاون معه حيث أن بقية الأسماك بها نسبة معقولة من مكون الزئبق الذي في حال زاد عن الحد المسموح به يصبح بمثابة سم يهدد حياة الإنسان لذا من الضروري أن تنتبه لتلك الأنواع من الأسماك وتتجنب أن تتناول إحداها قدر المستطاع .