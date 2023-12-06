"خبر بمليون جنيه" .. اعرف الان أخر تعديلات قانون العمل الجديد وأهم شروط الخروج على المعاش المبكر وفقاً لقانون المعاشات الجديد 2023

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خبر سعيد لجميع الموظفين والعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص بخصوص قانون العمل الجديد 2023، حيث تم إضافة عدة تعديلات لهذا القانون والتي تصب في مصلحة الموظفين وخصوصاً من يرغبون في الخروج على المعاش المبكر، هل تريد معرفة هذه التعديلات؟ وهل تريد التعرف على شروط الخروج على المعاش المبكر وفق ما نص القانون؟ كل هذا وأكثر سنسرده لحضراتكم في السطور الآتية.
ما هي أهم الشروط لخروج الموظفين والعاملين على المعاش المبكر
من الجدير بالذكر أنه وفق ما ورد في قانون التأمينات والمعاشات الجديد والتعديلات المُضافة عليه، يتضمن هذا القانون بعض الشروط ليتمكن الموظف من الخروج على المعاش المبكر، ولعل من بين تلك الشروط ما يلي :
- تكون مدة الاشتراك التأميني للعامل أو الموظف مدة فعلية لا تقل عن 240 شهر.
- كما أن مدة الاشتراك الفعلية تكون 300 شهر، فالقانون لن يسمح بالخروج المبكر لأي موظف أو عامل إذا لم تكتمل هذه الشروط.
تبذل الحكومة المصرية المجهودات الكبيرة حرصاً منها على النهوض بالدولة، وتهتم بشكل أكبر بالموظفين والعمال في القطاع العام والخاص، والهدف من ذلك :
- تحقيق العدالة بين كافة الموظفين وذلك لكي يتم تزويد الإنتاجية.
- تهدف كذلك إلى خلق بيئة مستقرة في العمل، لجذب الاستثمارات بشكل أكبر.
- أيضاً حماية حقوق الأطفال، وذلك بمنع جميع الأطفال من العمل الذين لم يتجاوز سنهم 17 عام.