" مش هتتخيل الكيلو نزل لكام" .. مفاجأة في أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 .. تراجع لايصدق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم الاثنين الموافق 18 من سبتمبر 2023 حيث انخفض سعر الكيلو الواحد من اللحم البلدي لأكثر من 100 جنيه، بالإضافة إلى التراجع في جميع أنواع اللحوم داخل الأسواق والمنافذ، وقد سجل سعر الكيلو من اللحم اليوم في المنافذ الحكومية المتعددة ما بين من 220 إلى 280 جنيه، في حين يبلغ سعره عند الجزارين ما بين من 300 حتى 400 جنيه وهذا يتوقف على المنطقة السكنية.

بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم اليوم فقد بلغ أسعارها في المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة: كيلو اللحم الكندوز يبلغ ما بين 270 إلى 300 جنيه.

سعر كيلو من اللحوم الضأن من 280 حتى 320 جنيه.

الكيلو من اللحم الجملي ما بين 200 و 250 جنيه.

عرق التربيانكو سعر الكيلو يتراوح ما بين بين 280 إلى 300 جنيه.

الكيلو من الأستيك والبوفتيك يصل إلى 300 إلى 320 جنيه.

الكبدة البلدي بلغ سعرها ما بين 270 إلى 310 جنيه.

الكبدة الضأن تتراوح ما بين 250 إلى 280 جنيه.

الكيلو من الكلاوي والقلب والسجق البلدي يبلغ 200 جنيه.

اللحم المفروم العادي يتراوح سعر الكيلو ما بين 200 حتى 230 جنيه. أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 في منافذ وزارة التموين تم التأكيد من قبل وزارة التموين بخصوص ما تم نشره عبر مواقع السوشيال ميديا حول غلق المنافذ الاستهلاكية المقدمة للمواطنين في مصر أنه مجرد شائعة، وأضافت أن الدولة مازالت مستمرة في طرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن تلك الأسعار التي يتم الإعلان عنها، في حين سجلت أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين : اللحمة السوداني بلغ سعر الكيلو من 195 إلى 220 جنيه.

اللحمة المجمدة البرازيلية والهندية بلغ سعر الكيلو منها ما بين 160 إلى 190 جنيه.

كيلو اللحمة البلدي قد سجل سعره 260 جنيه.

سعر الكيلو من السجق بلغ 120 جنيه.