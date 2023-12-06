مطلوبا بالاسم فورا .. هؤلاء الأشخاص من حاملي " بطاقات الرقم القومي " عليهم التوجه سريعا لأقرب سجل مدنى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأمور التي لا يجب أن يتم التعامل معها بقدر من الإهمال أو الكسل تلك التي تتعلق بالمستندات الشخصية الهامة والتي من دونها يقع الفرد في كثير من المشكلات التي تتعلق بالهوية ، ومن أهم تلك الأوراق هي البطاقة الشخصية أو الرقم القومي التي يتم التعامل بها كثيرت وتطلب في مختلف الجهات الحكومية من المواطن كي يتم إنهاء الإجراءات الخاصة به مثل السفر أو نحو ذلك من الأمور لذا فقد قامت وزارة الداخلية الجهة المنوط بها الإشراف على السجل المدني بإصدار مجموعة من الغرامات التي تتعلق بالبطاقة الشخصية من أجل الحد من تلك المشكلات التي تصدر نتاج لها في مختلف الأنحاء وهو الـأمر الذي لم يتم استبعاد أن يصل للحبس

– غرامات البطاقة الشخصية يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى نحو مائة جنيه في حال لم يذهب للسجل المدني لدى بلوغ السن القانوني 15 عام لاستخراج بطاقة الرقم القومي

يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى نحو مائة جنيه في حال اصر على التعامل ببطاقة منتهية في داخل إحدى الجهات الرسمية

يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى نحو خمسين جنيه اذا لم تقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة اشهر فقط من التغيير

يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى نحو خمسين جنيه إذا لم تستخرج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بالقسم