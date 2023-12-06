هتجيب اجلكو .. تحذير هام و شديد من وزاره الصحه من استخدام الغلاية الكهربائية حتى لو هتبطل تشرب شاي… اعرف السبب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الصحة هي الأمور الأهم في حياة الإنسان، والاهتمام بالحفاظ على صحته والوقاية من الأمراض يعدان من أعلى الأولويات، فإن مفهوم الوقاية خير من العلاج يمتد عبر العصور، حيث يعرف الإنسان منذ زمن طويل أهمية الوقاية ومن بين التحديات التي يجب مراعاتها لصحتنا هو استخدام بعض الغلايات الكهربائية المحتمل أن تحتوي على مواد ضارة، لذا ينبغي أن نكون حذرين وعاقلين في استخدام هذه الأجهزة حتى عندما نعتاد على تحضير الشاي بانتظام.

مخاطر غلاي الشاي توجد مجموعة من المخاطر المحتملة المتعلقة بغلاية الشاي والتي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان: تفاعل الماء مع مادة النيكل الموجودة في الغلاية الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى حدوث حساسيات لدى الأفراد عند تناول الماء المغلى بها.

زيادة تكرار عملية الغليان للماء في الغلاية قد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

إذا كانت هناك إكسسوارات مصنوعة من النيكل ويرتديها الأشخاص، فإن وجود النيكل في الماء الموجود في الغلاية قد يؤدي إلى تفاعل مع هذه الإكسسوارات مما يزيد من خطر الإصابة بحساسيات لدى هؤلاء الأشخاص. تقليل مخاطر غلاي الشاي للحد من المخاطر المحتملة المتعلقة بغلاية الشاي، من الأفضل تجنب تكرار عملية الغليان لنفس الماء مرارًا وتكرارًا، وكذلك عدم ارتداء أي مجوهرات أثناء استخدام الغلاية الكهربائية.