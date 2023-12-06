إزالة العنصر: دلعيه وابسطيه بدل ما يشوف غيرك … ضعي الصابون على الخيار وشاهدي ما سيحدث في فترة قصيرة “هترجعي عروسة عندها 20 سنة دلعيه وابسطيه بدل ما يشوف غيرك … ضعي الصابون على الخيار وشاهدي ما سيحدث في فترة قصيرة “هترجعي عروسة عندها 20 سنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صنع الصابون باستخدام الخيار يمتلك تأثيرًا مذهلاً على البشرة، يكفي وضع الصابون على الخيار وسوف تشهدين التحول السريع لهذه العملية سهلة واقتصادية تم مزج الصابون مع الخيار لإنتاج قطع صابون خضراء، فيجب التأكيد على أن هذا الصابون ليس مجرد منتج تجميلي بل يساعد أيضًا في التقليل من مشاكل البشرة مثل التجاعيد والبثور السوداء وحب الشباب.

فوائد الخيار للبشرة للخيار فوائد متعددة وكثيرة وأهمها تأثيره القوى علي البشرة ومنها: يعمل لترطيب البشرة، حيث البشرة الجافة تزيد من ظهور التجاعيد، والخيار يمكن استخدامه لترطيب البشرة ومنحها نعومة وإشراقًا.

يكافح الالتهابات فالخيار يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات مما يمكن أن يساهم في تقليل الالتهابات الجلدية.

تخفيف الانتفاخات فماسك الخيار يمكن أن يساعد في تخفيف انتفاخات الجلد وتهدئة التهابات الجلد في الصباح. طريقة عمل صابون الخيار طريقة صنع صابون الخيار ليست صعبة على الإطلاق وإليكم الخطوات: ابدأ بغسل الخيار بعناية وثم قطعه إلى قطع صغيرة.

ثم ضع الخيار المقطع في الخلاط وامزجه مع نصف كوب من ماء الورد.

استمر في الخلط حتى يتجانس الخليط تمامًا.

أضف السائل الناتج من الخيار إلى الصابون المبشور.

سخن الخليط على نار هادئة حتى يصبح متجانسًا وكثيفًا.

بعد ذلك صب الخليط في قوالب واتركه في الفريزر لمدة ساعتين.

أخيرًا قم بتغليف الصابون بعناية في أكياس للحفاظ عليه واستخدامه في وقت لاحق.