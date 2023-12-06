"كاارثة بكل المقاييس".. إحذر من ترك الفوطه داخل الحمام لهذا السبب!!.. صااادمة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من العادات السيئه التي يفعلها الكثير من الاشخاص هيا ترك الفوكة داخل الحمام دون معرفة مدي خطورة الأمر، حيث يعتبر المرحاض هو المكان المخصص للعناية الشخصية، ولكن يمكن أن يصبح مع مرور الوقت بيئة خصبة لتكون البكتيريا في حالة عدم القيام بتنظفيه وتعقيمه باستمرار، حيث تعتبر الفوطة أحد أهم الأشياء التي يجب أن يتم تنظيفها باستمرار بعد أن يتم استخدامها ويقوم العديد من الأشخاص بترك الفوطة في المرحاض ،لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مخاطر وضع الفوطة أو المنشفة داخل المرحاض.

كااارثة.. إحذر من ترك الفوطة داخل الحمام لهذا السبب!! هناك الكثير من الأسباب التي لا تجعلك أن تضع الفوطة داخل الحمام وهذه الأسباب كالآتي: عند قيام الشخص بالضغط على زر “السيفون” وترك غطاء المرحاض مفتوح، يمكن أن تتناثر قطرات الماء وتنتشر إلى الأسطح الأخرى في الحمام، مثل الفوطة، ما يتسبب في إصابتك بالعدوى.

يمكن أيضا أن تصاب بالعديد من الأمراض عند ترك الفوطة في المرحاض، لأن المرحاض أرضًا خصبة لتكاثر العفن والفطريات.

وعند استخدام المنشفة المستعملة تسبب في خلق رائحة كريهة في المرحاض، مما يجذب الحشرات مثل الصراصير والبعوض.

وأيضا تعتبر المناشف إحدى الأشياء التي تكون عرضة لتراكم العفن، ويحدث ذلك لعدة أسباب منها ارتفاع مستويات الرطوبة في الهواء عندما يتم الاستحمام والمياه الجارية.

يمكن أن تستقر البكتيريا والفيروسات على “الفوطة” لعدة أيام، ما يعرض الأشخاص الذين يستخدمون المرحاض للإصابة بالأمراض، لذا لا تضعها مره اخري داخل الحمام وتتركها.