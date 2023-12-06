«كارثة بكل المقاييس».. المصرية للاتصالات تعلن تعطيل الإنترنت عن أصحاب الخط الأرضي في مصر .. مش هتصدق السبب المفاجئ

موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2023

سابقًا، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات رسميًا عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر تم إصدار هذه الفاتورة في الـ15 من الشهر الماضي، وتغطي الاستخدامات خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر لعام 2023.

سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2023

تقدم الشركة المصرية للاتصالات فرصة للملايين من المستخدمين لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2023 دون فرض غرامات مالية على المستخدمين الذين لم يسددوا حتى نهاية يوم 14 نوفمبر الحالي ستبدأ الشركة في تنفيذ إجراءات قطع الخدمة للمشتركين الذين لم يسددوا بعد هذا الموعد، مع إمكانية السداد الفوري حتى يوم 14 ديسمبر المقبل بعد هذا التاريخ المحدد، ستتم فرض غرامات مالية على الغير مسددين، وستتم عملية قطع الخدمة مباشرة.

قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر

يُفترض أن تبدأ الغرامة المالية للتأخير في سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 بمبلغ 10 جنيهات، أو بنسبة تصل إلى 1.5% من قيمة الاشتراك الربع سنوي، ولكن بحد أقصى عدد 11 شهرًا وبعد هذه الفترة، لن يتم فرض أية رسوم إضافية.