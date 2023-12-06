كان فين من زمان الاختراع دا .. خبير تكنولوجي يحذر من وضع الراوتر في هذه الأماكن ويحدد أفضل الأماكن الصحيحة ستجعل قوة الشبكة نار

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل أن تكون حذرًا في اختيار موقع الراوتر، فخبير التكنولوجيا نصح بعدم وضع الراوتر في بعض الأماكن معينة، وقد اقترح مواقع مثالية لتحسين قوة الشبكة بشكل كبير إن الشبكة اللاسلكية أصبحت لا غنى عنها في حياتنا اليومية، حيث أصبح جهاز الراوتر جزءًا أساسيًا من منازلنا ومع ذلك قد تواجه بعض المشاكل مثل بطء الشبكة، سيتناول هذا المقال أسباب هذه المشكلة ويقدم حلاً لها.
احذر تلك الأشياء لتجنب بطئ سرعة الإنترنت
تواجه مشاكل الراوتر تحديات متعددة، ومن بينها مشكلة مزعجة هي بطء الإنترنت على الرغم من استقرار الشبكة، وعلى الرغم من عدم وجود سبب واضح لهذا البطء إلا أن السبب الرئيسي يكمن في موقع الراوتر حب الانتباه إلى اختيار موقع مناسب للراوتر لأنه يلعب دورًا حاسمًا في جودة الاتصال، فإذا تم وضعه في مكان بعيد عن نقطة التقاط الشبكة، فسيؤدي ذلك إلى انقطاعات متكررة وبطء كبير في سرعة الإنترنت، كما يمكن أن تكون هذه المشكلة صعبة التغلب عليها.
أفضل أماكن في المنزل لوضع الروتر
يجب تجنب وضع الراوتر في عدة أماكن لضمان جودة الاتصال وسرعة الإنترنت:
- تجنب وضع الراوتر بالقرب من حوض السمك، حيث تؤثر المياه على انتشار إشارة الراوتر وتسبب ببطء الاتصال.
- عدم وضعه بالقرب من المدفأة، فالحرارة المنبعثة منها ليست جيدة لجهاز الراوتر وتجعل من الصعب الحصول على إشارة قوية.
- يُفضل وضع الراوتر في مكان مفتوح ومركزي داخل المنزل حيث يمكنه بث الإشارة بفعالية إلى جميع الزوايا والغرف.