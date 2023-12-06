"من النهاردة إوعي ترمي قشر الليمون" .. 5 فوائد مذهلة وغير متوقعة لقشر الليمون الأصفر والأخضر .. مش هتستغني عنه تاني أبدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجميع يعرف فوائد الليمون التي لا حصر لها حيث يمكن استخدامه في الكثير من الاستخدامات، والليمون يعتبر من الأشياء التي لا يمكن الإستغناء عنها في الاستخدام اليومي فهو يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز ويقوي المناعة، ورغم تلك الفوائد الموجودة في الليمون ويعرفها الكثير إلا أن هناك فوائد مذهلة لقشر الليمون ربما لا يعرف عنها الكثير من الأشخاص سوى القليل، وللتعرف على أهم فوائد قشر الليمون يمكنكم متابعة قراءة هذا المقال.

كيفية استخدام قشر الليمون في تنظيف الميكروويف والأفران الكهربائية لكي يتم تنظيف الميكروويف بأسهل وأسرع الطرق، يمكنك استخدام قشر الليمون ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية: أحضر كمية من قشر الليمون.

أحضر طبق ويمكن وضعه في الميكروويف ويتم وضع به نصف كوب من المياه بجانب ربع كوب من الخل، وأضف إليهم قشر الليمون.

بعد ذلك يتم وضع الطبق وبه المكونات في الميكرويف وتشغيله لمدة حوالي سبع دقائق.

بعظ أن يتم انتهاء التشغيل اترك المكونات داخل الميكروويف لمدة خمس دقائق.

أحضر فوطة قطنية واستخدمها لإزالة الدهون التي تظهر بعد إذابتها. أبرز استخدامات قشر الليمون في حياتنا اليومية قشر الليمون من الأشيء الهامة التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، حيث أنه يوفر الكثير من الجهد والوقت والمال عند استخدامه، حيث يُستخدم كما يلي : يمكن وضع كمية قليلة من قشر الليمون في خزانة الأحذية للقضاء على الروائح الكريهة.

كذلك يمكن تحريك قشر الليمون علي وضعه على اليدين والأظافر يساعد في نعومة اليدين وبياض الأظافر.

إذا تم وضع قشر الليمون في الأماكن التي يوجد بها نمل سيساعدك في التخلص من النمل.