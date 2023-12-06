"هتتخلصي من الشعر الأبيض للابد "... وصفة جهنمية للقضاء على الشيب المبكر والشعر الأبيض خلال 10 دقائق فقط.. جرب بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعتبر مشكلة الشعر الأبيض واحدة من التحديات التي تواجه الكثير من النساء في مختلف أنحاء العالم. يرتبط ظهور الشعر الأبيض بالتقدم في العمر، ولكن الكثير من النساء يعتبرن ذلك عاملاً غير مرغوب فيه. لذا، بدأت الكثير منهن في البحث عن وسائل طبيعية للتخلص من هذه المشكلة، وتحقيق الشعر الطبيعي اللامع والصحي.

وصفة طبيعية رائعة لتقوية وتحسين حالة الشعر المكونات: 1 حبة طماطم طازجة 1 ملعقة كبيرة عسل النحل 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند طريقة التحضير: في وعاء صغير، قومي بخلط عصير الطماطم مع ملعقة من عسل النحل وملعقة من زيت جوز الهند .

ضعي الخليط على شعرك وجذوره بلطف، مدلكة بلطف للتأكد من توزيعه بشكل متساوٍ .

اتركي القناع على شعرك لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، ممكن تغطية الشعر بقبعة دش لتعزيز فعالية القناع .

بعد ذلك، اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر. نصائح إضافية: يُفضل استخدام هذا القناع بانتظام لتحقيق أفضل النتائج .

قد يساعد هذا القناع في ترطيب وتغذية الشعر، وتحسين مرونته ولمعانه. فوائد الطماطم للشعر تعزيز نمو الشعر: فيتامين A الذي يتواجد في الطماطم يمكن أن يساهم في تحفيز نمو الشعر والحفاظ على فروة الرأس صحية. تقوية الشعر: الطماطم تحتوي أيضًا على فيتامين ك والبيوتين (فيتامين B7)، وهما مهمان لصحة الشعر ويمكن أن يساهمان في تقويته. تحسين حالة فروة الرأس: حمض الفوليك الذي يتواجد في الطماطم يمكن أن يساهم في تحسين حالة فروة الرأس ويقلل من مشاكل فقدان الشعر. مكافحة القشرة: الطماطم تحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، ويمكن أن تساعد في التحكم في مشاكل فروة الرأس مثل القشرة. ترطيب الشعر: الطماطم تحتوي على نسبة عالية من الماء، وهو أمر مهم لترطيب الشعر والحفاظ على لمعانه.