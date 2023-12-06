غير مكانه حالاً ”.. خبير تكنولوجي يوضح أفضل الأماكن لوضع الراوتر في المنزل لتحسين سرعة الواي فاي .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ

أفضل مكان لوضع راوتر الإنترنت للحصول على أقوى إشارة

من أهم الأمور التي لابد أن يتم الانتباه إليها من قبل الأشخاص الذين يريدون استخدام الراوتر للحصول على شبكة الإنترنت هو المكان الذي سيتم وضع الروتر به حتى تكون شبكة الإنترنت جيدة وسريعة، وقد أشار التكنولوجيين بأن أفضل مكان يمكن وضع الروتر به هو أعلى مكان بداخل المنزل الخاص بالمستخدم، وذلك حتى يستطيع استقطاب الإشارة من أعلى نقطة ثم بعد ذلك يتم الحصول على شبكة الإنترنت.

ما هي اسباب انقطاع الإنترنت بشكل متكرر

هناك الكثير من الأمور التي يحدث على اثرها انقطاع في شبكة الويب، وهذه الأسباب هي كالتالي: