غير مكانه حالاً ”.. خبير تكنولوجي يوضح أفضل الأماكن لوضع الراوتر في المنزل لتحسين سرعة الواي فاي .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الانترنت وسيلة من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها ابدًا في حياتنا فالناس يستطيعون من خلال الإنترنت التواصل مع بعضهم البعض، والقيام بعمل حسابات شخصية لهم على العديد من التطبيقات التي يتم توافرها على هذه الشبكة مثل تطبيق الفيس بوك، وتطبيق انستجرام بالإضافة إلى أمكانية الحصول على أي معلومة يريدها المستخدم من خلال تطبيق جوجل، والأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت يقومون بعمل اشتراكات شهرية من خلال الراوتر، والتي يمكن بواسطته. الوصول إلى شبكة الواي فاي التي تتيح الإنترنت.
أفضل مكان لوضع راوتر الإنترنت للحصول على أقوى إشارة
من أهم الأمور التي لابد أن يتم الانتباه إليها من قبل الأشخاص الذين يريدون استخدام الراوتر للحصول على شبكة الإنترنت هو المكان الذي سيتم وضع الروتر به حتى تكون شبكة الإنترنت جيدة وسريعة، وقد أشار التكنولوجيين بأن أفضل مكان يمكن وضع الروتر به هو أعلى مكان بداخل المنزل الخاص بالمستخدم، وذلك حتى يستطيع استقطاب الإشارة من أعلى نقطة ثم بعد ذلك يتم الحصول على شبكة الإنترنت.
ما هي اسباب انقطاع الإنترنت بشكل متكرر
هناك الكثير من الأمور التي يحدث على اثرها انقطاع في شبكة الويب، وهذه الأسباب هي كالتالي:
- حدوث عطل في الروتر يؤدي إلى انقطاع شبكة الويب.
- كما أن تواجد أسلاك ضعيفة في الروتر يؤدي إلى ضعف الإنترنت لذلك لابد من استخدام أسلاك جيدة للتحميل.