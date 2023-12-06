"ارميها لو لقيتي العلامات دي بسرعة" .. احذري 3 علامات إذا ظهرت على الفراخ تحولها لسم قاتل .. خلي بالك قبل ماتشتريها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد الدجاج من أفضل و أشهى أنواع اللحوم التي يمكن تناولها في كافة أنحاء العالم، وهذا لا يعني أن الفراخ يمكن أكلها في جميع الحالات فهناك أوقات لا يمكن تناول الفراخ حينها، وذلك في حال تم ظهور بعض العلامات الغريبة على جلد الفراخ أو في رائحتها في هذا الوقت أمانع عن تناولها حتى لا تسبب لك أي ضرر، فهذا يدل على أنها غير صالحة للأكل ومن علامات فسادها وبالتالي لابد التخلص منها.
كيف أعلم أن الفراخ فاسدة؟
الفراخ الطازجة هي من أفضل الأكلات التي تتميز بالمذاق الرائع، ومن جانب آخر فإن الفراخ المجمدة يمكن أن تكون تالفة ونحن لا نعلم لذلك إليكم بعض العلامات التي تبين فساد الدجاج :
- في حال كانت الفراخ ذات رائحة كريهة لا تُطاق وغير طبيعية، هذا يؤكد فساد الدجاج وبالتالي لا يمكن تناولها.
- إذا وجدت على جلد الفراخ لون غريب وباهت حيث أن اللون الطبيعي للدجاج هو اللون الوردي.
أبرز العلامات التي تبين أن الفراخ فاسدة
إذا وجدت هذه العلامات على الدجاج حينها ابتعدوا عن تناوله ومن الأفضل التخلص منها بدلاً من طهيها وأكلها:
- إذا كان ملمس الدجاج منزلق وبه طبقة لزجة على سطحه، فهذا من علامة فساد الدجاج، حتى إذا قمت بغسلها جيداً ومازالت موجودة، في ذلك الوقت يجب عليك التخلص منها لأنها فاسدة وقد تؤدي بحياتك للخطر.