«انسى انك تروح لدكتور تاني».. تعرف على أفضل طريقة لتنظيف الاذن من الشمع في البيت في دقائق معدودة ببساطة وبدون ألم .. هتندم لو معرفتهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تخلص من الألم الذي تشعر به في أذنك بسبب تراكم الشمع بها خلال دقائق في منزلك دون الذهاب إلي الدكتور، حيث أنه في بعض الوقت قد لا يستطيع الأشخاص المرضى الذهاب إلى الطبيب ويريدون التخلص من الألم في أذن بسبب الشمع ويتم ذلك من خلال إزالة الشمع الذي يتراكم داخل الأذن، وحرصاً منا على مساعدتكم سنعرض لكم طريقة سهلة وسريعة تجعلك تتخلص من الشمع دون أي تكلفة.
كيفية إزالة الشمع وتنظيف الأذن
الألم الذي يسببه تجمع الشمع داخل الأذن من أكثر الأشياء المؤلمة التي تصيب الأشخاص، فحيث أن الشخص لا يشعر بالراحة إلا بعد التخلص من هذا الشمع عن طريق زيارة الطبيب ويقوم الطبيب حينها بغسل الأذن تنظيفها وإزالة الشمع منها، علماً بأن غسل الأذن من الشمع يمكن أن يفعلها الشخص لنفسه داخل المنزل أو أن يقوم أحد بمساعدته في المنزل للتخلص من الشمع، ويتم ذلك بطريقة سهلة لكنها تتطلب التعامل بلطف حتى لا يُصاب الشخص بأي ضرر يؤذي أذنه.
طرق غسل الأذن من الشمع وتخفيف الألم في المنزل
يتم غسل الأذن وتنظيفها جيداً من الشمع والقضاء على الألم الذي يُصيب الشخص بسبب الشمع المتواجد بها، عبر إتباع هذه الخطوات:
- أولاً يتم تحضير كمية من المياه وتسخينها على النار على درجة حرارة تبلغ من 37 حتى 40 درجة مئوية.
- بعد ذلك يمكنك استخدام السرنجة وملئها بالماء الدافئ بعد غليه وتركه يبرد بعض الشئ ووضعه في الأذن برفق من الأعلى في الجانب المراد إزالة الشمع منه.
- لا يستغرق هذا الأمر وقتاً طويلاً قد يصل ما بين 5 حتى 10 دقائق.
- ويتم إذابة الشمع مع الماء ويتم تسريبه وخروجه من الأذن مع الماء.
- بعد الانتهاء من هذه العملية ربما تشعر ببعض الألم القليل وبعد فترة سيزول الألم بإذن الله.