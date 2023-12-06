هتنور من البياض.. تخلصي من كل بقع الاصفرار في الملابس بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة من منزلك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع مرور الوقت تتكاثر البقع الصفراء على الملابس البيضاء، وهذه المشكلة تعتبر من أكثر المشاكل المزعجة لدى الأمهات وربات البيوت، ويأتي سبب ظهور هذه البقع الصفراء على الملابس إلى عدم استخدام الملابس لفترات كبيرة من الوقت وتركها داخل الدولاب، أو بسبب كثرة استخدام منتجات التنظيف أو المواد المبيضة، لذلك يبحث عدد كبير من ربات المنازل عن طرق طبيعية للتخلص من هذه المشكلة.
وصفة الخل لإزالة الاصفرار
من أهم الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من الاصفرار هي وصفة الخل، ويتم تحضير هذه الوصفة باستخدام المكونات التالية:
- معلقة من الخل.
- معلقة من ملح الليمون.
- معلقة من مزيل البقع.
- معلقة من سائل منظف.
- 3 كوب ماء.
أما بالنسبة لخطوات تحضير الوصفة:
- إحضار وعاء ووضع جميع المكونات بداخله ويتم تقليبهم جيدًا.
- ثم إحضار الملابس البيضاء ووضعها في الخليط وتركها لمدة ٣٠ دقيقة.
- ثم يتم غسلها وشطفها بالماء الجاري.
- بعد ذلك تنشر في الهواء والشمس.
طريقة التخلص من البقع الصفراء على الناشف على المفروشات
كما توجد طريقة للتخلص من البقع الصفراء الموجودة على المفروشات الثقيلة التي تكون لونها أبيض، وهذه الطريقة تحتوي على المكونات التالية:
- معلقة مزيل البقع.
- سائل منظف.
- كوب خل.
- معلقة عصير ليمون.
- معلقة ملح ليمون.
- معلقة بيكنج بودر.
أما بالنسبة لطريقة التحضير:
- إحضار وعاء ووضع فيه المكونات ويتم تقليبهم.
- يتم استخدام فوطة وغمسها في الخليط ونقوم بمسح البقع الصفراء الموجودة على المفروشات.
- ثم تترك حتى تجف تمامًا.