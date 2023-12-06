هتنور من البياض.. تخلصي من كل بقع الاصفرار في الملابس بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة من منزلك

وصفة الخل لإزالة الاصفرار

من أهم الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من الاصفرار هي وصفة الخل، ويتم تحضير هذه الوصفة باستخدام المكونات التالية:

معلقة من الخل.

معلقة من ملح الليمون.

معلقة من مزيل البقع.

معلقة من سائل منظف.

3 كوب ماء.

أما بالنسبة لخطوات تحضير الوصفة:

إحضار وعاء ووضع جميع المكونات بداخله ويتم تقليبهم جيدًا.

ثم إحضار الملابس البيضاء ووضعها في الخليط وتركها لمدة ٣٠ دقيقة.

ثم يتم غسلها وشطفها بالماء الجاري.

بعد ذلك تنشر في الهواء والشمس.

طريقة التخلص من البقع الصفراء على الناشف على المفروشات

كما توجد طريقة للتخلص من البقع الصفراء الموجودة على المفروشات الثقيلة التي تكون لونها أبيض، وهذه الطريقة تحتوي على المكونات التالية:

معلقة مزيل البقع.

سائل منظف.

كوب خل.

معلقة عصير ليمون.

معلقة ملح ليمون.

معلقة بيكنج بودر.

أما بالنسبة لطريقة التحضير: