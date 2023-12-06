"هترجعي عروسة وتدلعي جوزك" ... وصفة خطيرة بإستخدام الصابون والخيار هتغيرلك حياتك 180 درجة ... جوزك هيتجنن عليكي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يسعى جميع النساء للتغلب على مشاكل البشرة، مثل التصبغات والبقع الداكنة والحبوب، حيث يتجهن نحو استخدام طرق متعددة لإخفاء هذه العيوب. ورغم أن هذه الحيل التجميلية تُعد حلاً مؤقتاً، إلا أنها قد تسبب العديد من المشاكل للبشرة هناك نساء يقمن بشراء منتجات فاخرة بأسعار باهظة دون أن يحققن النتائج المرجوة، مما يترك الحبوب ومشاكل البشرة دون تحسن آمن.

ما هي الاشياء التي يلجأ اليها جميع النساء

لذلك، يعتبر اللجوء إلى الوصفات الطبيعية الحلا الأمثل للحصول على بشرة خالية من العيوب وتظهر بمظهر أكثر شبابًا وإشراقًا. إن استخدام المكونات الطبيعية، كالعسل وزيت الزيتون والأفوكادو، يمكن أن يقدم تغذية فعّالة للبشرة، مساعدة في تقليل التصبغات والعلامات الظاهرة للتقدم في العمر.

علاوة على ذلك، يمكن للاهتمام بالتغذية السليمة وشرب كميات كافية من الماء أن يلعبان دوراً هاماً في تعزيز صحة البشرة وجعلها أكثر إشراقاً. بالتالي، يتبنى الكثيرون هذه النهج الطبيعي للعناية بالبشرة لتحقيق نتائج فعّالة ودائمة.

ما هي وصفة الصابون والخيار للبشرة

المكونات:

ثمرة خيار طازجة.

1/4 كوب من الصابون المبشور.

1/4 كوب من زيت اللوز.

1/4 كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من أي زيت عطري تُفضلينه.

طريقة التحضير:

قومي بوضع الخيار في الخلاط واخلطيه حتى يتحول إلى عجينة ناعمة.

أضيفي الصابون المبشور إلى العجينة وواصلي الخفق حتى تتمازج المكونات بشكل جيد.

أضيفي زيت اللوز وماء الورد، وواصلي الخلط حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي المكونات في وعاء واسع على نار هادئة.

أضيفي الزيت العطري، ثم اسكبي الخليط في قالب سيليكون.

أدخلي القالب في الثلاجة واتركيه حتى يبرد ويتماسك.

بعد التماسك، يمكنك استخدام الصابون يوميًا لتنظيف البشرة.

استمتعي بفوائد الخيار والصابون لتحسين ملمس البشرة وتفتيحها، واستعني بتلك الوصفة كجزء من روتين العناية بالبشرة اليومي.