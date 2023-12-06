صدمة كبيرة !!.. مضيفة طيران تثير الجدل .. "حقيقة ما يفعله مضيفات الطيران في رحلات ال ١٢ ساعة" .. ستصدمك

ضرورة إغلاق الهاتف برحلات الطيران

هل يجب عليك فعلًا إيقاف تشغيل هاتفك المحمول أثناء الإقلاع والهبوط؟ رغم أنه من الناحية الفنية يُفضل وضع الهواتف المحمولة في وضع الطائرة لتجنب التداخل اللاسلكي، إلا أنه في الكثير من الحالات، يترك طاقم الطائرة هواتفهم في وضع التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الإقلاع والهبوط هما الوقت المفضل للطاقم للتحقق من حساباتهم.

ماذا يفعل طاقم الطيران بالرحلات الطويلة

فيما يتعلق بالراحة، يظهر أن الطاقم يدير عمله بفعالية خلال رحلات تستمر 12 ساعة عبر وجود غرفة صغيرة مخفية بها أسرّة بطابقين، حيث يستطيع أفراد الطاقم أخذ قيلولة في منتصف الرحلة. لذا لا تتفاجأ إذا رأيت مضيفة طيران تتجول في الطائرة ببيجاما في طريقها إلى الحمام وإذا كنت تشعر بأن هناك شخصًا يستخدم الحمام لفترة طويلة، قد تم إغلاقه من الخارج من قبل الطاقم لمنع استخدامك. انظر إلى علامة “الدفع” الصغيرة وستجد أنها في الواقع تغطي مزلاجًا مخفيًا.