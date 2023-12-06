“النت هيبقى طلقة في بيتك" .. طريقة جهنمية محدش يعرفها.. "أفضل 3 أماكن لوضع الرواتر" بنصائح خبراء الاتصالات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر توضيع الراوتر في المكان المناسب أمراً حيوياً وذلك لانه يؤثر بشكل اساسي على سرعة والاتصال بالانترنت المنزلي لذلك لضمان أفضل أداء لشبكة الواي فاي وتحقيق أقصى سرعة إنترنت ممكنة إليك بعض النقاط التي تبرز أهمية المكان الذي يوضع فيه راوتر الواي فاي

أهم الأماكن الذي يجب أن يوضع بها الراوتر تأثير المكان على تغطية الإشارة:

يجب وضع الراوتر في مكان يسمح بتوزيع الإشارة بشكل متساوٍ في جميع أنحاء المنزل أو المكتب. تجنب العوائق مثل الجدران الكثيفة أو الأثاث الكبير، واختر مكاناً مركزياً قدر الإمكان.

تجنب التداخل:

ينبغي تجنب وضع الراوتر بالقرب من أجهزة كهربائية كبيرة أو أجهزة إرسال لاسلكية أخرى، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تداخل وتشويش على إشارة الواي فاي.

الارتفاع المناسب:

يفضل وضع الراوتر في مكان مرتفع قليلاً، حيث يمكن أن يساعد الارتفاع في تجنب التداخل مع الأجسام الأرضية وتحسين توزيع الإشارة.

نصائح إضافية لتحسين جودة الإنترنت والسرعة بالراوتر

استخدام تقنيات تكنولوجيا MIMO:

في حالة الحاجة إلى تحسين أداء الواي فاي في المناطق الكبيرة، يمكن الاستفادة من تكنولوجيا MIMO (Multiple Input Multiple Output) التي تسمح بنقل بيانات متعددة في وقت واحد. تجنب الأماكن الرطبة أو الحارة: يجب تجنب وضع الراوتر في الأماكن الرطبة أو الحارة، حيث يمكن أن تؤثر هذه الظروف البيئية على أداء الجهاز.

باختيار مكان مناسب لراوتر الواي فاي واتباع الإرشادات المذكورة أعلاه، يمكن تحسين جودة الاتصال وزيادة سرعة الإنترنت لتلبية احتياجات الاتصالات اليومية.