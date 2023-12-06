مش هيبوظ منك تانى .. أفضل طريقة تخزين ورق العنب المسلوق والغير مسلوق والحفاظ علية أطول فترة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الوجبات التي لا يوجد حولها خلاف ويحبها الجميع هي محشي ورق العنب ، وهو من افضل انواع المحشي التي يأكلها الجميع ، ولكن يواجه الكثير من ربات البيوت صعوبة في اثناء تخزين الورق ، حيث بعد مدة قصيرة يتلف ولذلك يجب معرفة طريقه لتخزين محشي ورق العنب المطهي دون تكسير الأرز وتغيير الطعم لأنه سيوفر عليهم الوقت اللازم للطهي ، فهذه الطريقة تكون الملجأ في كثير من الاحيان حيث انه بعد التخزين يمكن ان يتكم طهيه في وقت قياسي ، لذا يجب الاحتفاظ بالأطعمة جاهزة للتسخين لذلك قمنا بجمع معلومات كافية للاحتفاظ بورق العنب محشي وطهي داخل الفريزر كأنه طازج .

طريقة تحضير محشي ورق العنب لتحضير ورق العنب بطريقة سهله ومفيدة يجب أن نتبع هذه الطريقة لحصول على أفضل محشي ورق عنب وهي نقوم بنقع ورق العنب قبل سلقه وذلك لعدة أهداف اولها ان يتم التخلص من اي شوائب او اتربة ، والهدف الثاني هو التخلص من أي طعم غير مستحب.

نسلق ورق العنب عن طريق وضع ماء مغلي في إناء ونضع ورق العنب بعد التنظيف لمدة ١٠ دقائق.

نحضر خلطة المحشي ونضعها علي الورق ونقوم باللف للحصول على صوابع جميله . طريقة تخزين محشي ورق العنب المحشي داخل الفريزر يوجد طريقة سهله ورائعة لتخزين محشي ورق العنب دون تكسير الأرز أو تغير طعمه وهذا لمدة شهر واحد وهذه الطريقة هي نحشي ورق العنب بعد سلقه ونقوم بتسويته.

نحضر علبه بلاستيك ونضع بها ورق العنب المطبوخ ونزوده بالمرق.

نغلق العلبة البلاستيك جيدا و يتم ترطها حتي تمام البرودة ثم نضعها داخل الفريزر.

نخرج وقت اللزوم الكميه المراد اكلها ونقوم بتسخينها وكأنها طازجة.