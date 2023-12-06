عمرها ما تيجى على بالك.. ضعي ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق أحلامك حتى لو كان عمرك 100 سنة هترجعك شباب من تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون يمتاز بتوفير العديد من الفوائد الصحية الأساسية للجسم، ويعتبر من أقدم أنواع الزيوت المعروفة للإنسان منذ العصور القديمة على النقيض فالكمون يُعرف بفوائده المتعددة وكان يستخدم بوفرة من قبل المصريين القدماء. عندما يتم استخدام زيت الزيتون وزيت الكمون معًا، يمكننا الاستفادة من مجموعة واسعة من الفوائد الصحية للجسم، سنقوم في هذا النص بالتعرف على استخدامات الكمون وزيت الزيتون وأهم فوائدهما.
استخدام الكمون للعناية بالشعر
تعتبر بذور الكمون من العناصر المفيدة جدًا لعلاج مشاكل الشعر المتعددة مثل التساقط والضعف، يمكن استغلال فوائدها لصحة الشعر عبر تحضير مزيج يجمع بين زيت الزيتون وزيت الكمون، وباستخدام هذا المزيج في تطبيق حمام زيت على الشعر، سيعمل هذا الحمام على توفير العناية الشاملة للشعر بدءًا من فروة الرأس وصولاً إلى أطراف الشعر حيث سيُمد الشعر بكافة العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحته.
وصفة زيت الزيتون مع زيت الكمون للشعر
للحصول علي النتائج المبهرة من تلك الوصفة واستخدام زيت الزيتون مع زيت الكمون وذلك من خلال تحضير ما يلي:
- عدد 1 معلقة ونصف من بذر الكمون.
- ماء مغلي.
- صفار بيض ومصفاة.
- قومي بخلط الخليط بعناية مع ملعقة من زيت الزيتون ويدلك بها الرأس لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالشامبو وتكرر كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.