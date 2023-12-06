عمرها ما تيجى على بالك.. ضعي ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق أحلامك حتى لو كان عمرك 100 سنة هترجعك شباب من تاني

استخدام الكمون للعناية بالشعر

تعتبر بذور الكمون من العناصر المفيدة جدًا لعلاج مشاكل الشعر المتعددة مثل التساقط والضعف، يمكن استغلال فوائدها لصحة الشعر عبر تحضير مزيج يجمع بين زيت الزيتون وزيت الكمون، وباستخدام هذا المزيج في تطبيق حمام زيت على الشعر، سيعمل هذا الحمام على توفير العناية الشاملة للشعر بدءًا من فروة الرأس وصولاً إلى أطراف الشعر حيث سيُمد الشعر بكافة العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحته.

وصفة زيت الزيتون مع زيت الكمون للشعر

للحصول علي النتائج المبهرة من تلك الوصفة واستخدام زيت الزيتون مع زيت الكمون وذلك من خلال تحضير ما يلي: