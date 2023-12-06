إياك تخزنها كده..! احذو تخزين المانجو بهذه الطريقة.. تحذير من خبيرة تغذية بعدم تناولها بهذه الطريقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المانجو أحد أشهر الفواكه الصيفية المحببة للجميع بسبب مذاقها الرائع و انواعها المختلفة و التي تناسب جميع الاذواق كما يعتبر عصير المانجو أحد أشهر المشروبات الصيفية المنعشة خلال فصل الصيف و تحتوي المانجو على العديد من الفوائد الصحية المختلفة للجسم إلا أنه قد يتسبب الإفراط في تناول المانجو إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية المختلفة للجسم و التي سوف نوضحها لكم في هذا المقال.
أضرار الإفراط في تناول المانجو
1- تحتوي فاكهة المانجو على كمية كبيرة من السكريات الطبيعية والسعرات الحرارية و التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير حيث تسبب ضررا بالنسبة للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن
2- قد يسبب الإفراط في تناول فاكهة المانجو إلى حدوث بعض ردود الفعل التحسسية لدى بعض الأشخاص المصابون بحساسية المانجو و الذين قد يعانون من بعض الأعراض مثل سيلان الأنف وآلام في البطن بالإضافة إلى بعض المشكلات الجلدية.
بعض الاضرار الأخري
3- يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول المانجو إلى إعاقة قدرة الجسم على امتصاص المعادن الهامة مثل الحديد والزنك والماغنسيوم والكالسيوم.
4- يمكن أن يتسبب الإفراط في تناول فاكهة المانجو إلى زيادة حركة الأمعاء بشكل كبير ما يعزز من عملية التخمير و الذي قد يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة غازات البطن
5- قد يتسبب الإفراط في تناول المانجو إلى الإصابة بالإسهال و ذلك بسبب إحتواء المانجو على الألياف الطبيعية والتي تنتقل إلى الجهاز الهضمي.