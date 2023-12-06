"خلي جوزك ينبهر بيكي" .. ضعي زيت الزيتون والقرنفل على هذا المكان في جسمك وشوفي النتيجة .. مش هتستغني عنه أبدا طول حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون والقرنفل من المواد الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد عند تناولها حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة المرأة، كما يمكن استخدامها أيضًا لترطيب البشرة والشعر حيث أنه يساعد على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه.
فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر
عند خلط زيت الزيتون مع زيت القرنفل فإننا نحصل على فوائد كثيرة لصحة المرأة ومن هذه الفوائد:
- يحتوي زيت الزيتون على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وكذلك مضادات الأكسدة التي تعزز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.
- يمكن استخدام خلطة زيت الزيتون والقرنفل لإنشاء حماية لفروة الرأس حيث أنه يساعد في منع سقوط الشعر، كما أنه يعالج قشرة الرأس المزعجة.
- يمكن استخدامه أيضًا على الشعر بالكامل لترطيب وتنعيم وإطالة الشعر بسرعة.
- يتم حفظ خلطة زيت الزيتون والقرنفل في مكان مظلم لمدة خمسة أيام قبل استخدامه، قومي بإذابة المزيج في إناء، ثم قومي بوضع القليل من المزيج على فروة الرأس، ثم قومي بتدليك فروة رأسك به جيدا، قومي بتغطية رأسك بغطاء دافئ، ثم يشطف المزيج بالشامبو من ساعة إلى ساعتين.
وصفة زيت الزيتون والقرنفل للبشرة
يحتوي القرنفل على اليوجينول، وهي مادة كيميائية تقضي على الجراثيم وتحمي من التأكسد، كما يحتوي القرنفل على دهون صحية تساعد على حل مشاكل البشرة المختلفة، إضافة إلى ذلك، ينظف القرنفل الجلد من حبوب الشباب ويرطبه ويمنع جفافه، مما يجعل البشرة أكثر نضارة وإشراقة وحيوية، وإليكم خطوات تحضير الوصفة:
- اخلط 15 قطرة من زيت القرنفل مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا.
- ضع الخليط على المنطقة المراد معالجتها أو على البشرة ودلكه لمدة 30 دقيقة.
- اترك الخليط على البشرة لمدة 3 ساعات.
- نغسل البشرة بالماء الفاتر والصابون وتكرر الوصفة مرة في الأسبوع.