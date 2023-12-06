“ضاع عمرنا واحنا بنشربه غلط“.. لن تتخيل ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب واحد من “الشاي بالفول السوداني“ .. هتقول ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت من عشاق الزمن الماضي وتحن بشكل دائم للذكريات الجميلة في الماضي، تناول كوباً واحداً من الشاي بالفول السوداني وستشعر بكل تلك الذكريات الماضية الجميلة، فهناك العديد من الأشياء التي إذا فعلناها تذكرنا بما مر علينا من ذكريات سواء كانت أكلات أو مشروبات أو أشياء أخرى، وهذا المشروب يعتبر من بين تلك المشروبات التي كان الجميع يتناولها قبل ذلك، فضلاً عن أهمية وفوائد هذا المشروب للجسم التي لم نكن نعرفها من قبل.
ما هي فوائد الشاي بالفول السوداني؟
كان الجميع يتناول الشاي ويقوم بوضع بعض حبات الفول السوداني به وكان ذلك من باب التسلية والفضول والطعم اللذيذ ليس إلا، لم يكونوا يعرفون فوائد هذا المشروب وهذه الفوائد تكمن في الآتي :
- يساعد هذا المشروب في تخفيض الوزن.
- عند تناول الشاي بالفول السوداني لا تظهر الجذور الحرة التي تسبب الإصابة بالسرطان.
- يحتوي هذا المشروب على العديد من الفيتامينات والأحماض مثل “حمض البانتوثنيك وحمض البيريدوكسين والنياسين وحمض الفوليك و فيتامين ب”.
كيفية تحضير مشروب الشاي بالفول السوداني
يمكن تحضير المشروب التقليدي الذي كان يسود في المجتمع المصري قديماً، من خلال الخطوات التالية:
المكونات :
- كمية من الشاي الأسود.
- كمية مناسبة من السكر.
- الماء يتناسب مع عدد الأكواب التي يتم إعدادها.
- كمية من الفول السوداني.
طريقة التحضير:
- نقوم بغلي المياه على النار.
- وبعد ذلك يتم إضافة الشاي الأسود إلى الماء المغلي.
- نحضر الأكواب ونضع فيها السكر حسب الرغبة.
- يتم صب الشاي في الكوب.
- وأخيراً يتم وضع الفول السوداني في كوب الشاي، ويمكنك تناوله.