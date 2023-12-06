“ضاع عمرنا واحنا بنشربه غلط“.. لن تتخيل ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب واحد من “الشاي بالفول السوداني“ .. هتقول ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت من عشاق الزمن الماضي وتحن بشكل دائم للذكريات الجميلة في الماضي، تناول كوباً واحداً من الشاي بالفول السوداني وستشعر بكل تلك الذكريات الماضية الجميلة، فهناك العديد من الأشياء التي إذا فعلناها تذكرنا بما مر علينا من ذكريات سواء كانت أكلات أو مشروبات أو أشياء أخرى، وهذا المشروب يعتبر من بين تلك المشروبات التي كان الجميع يتناولها قبل ذلك، فضلاً عن أهمية وفوائد هذا المشروب للجسم التي لم نكن نعرفها من قبل.

ما هي فوائد الشاي بالفول السوداني؟