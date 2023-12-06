"معلومة بمليون جنيه".. طريقة عبقرية ومضمونة 100% لسحب الاموال من" ماكينة الصراف الآلي ATM"من غير ما تحتاج للفيزا .. ضاع عمرنا واحنا منعرفهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد أصبحت التعاملات المالية للمواطنين مرتبطة بشكل وثيق بالتكنولوجيا الحديثة، وذلك رغبةً من الدولة في تحويل أغلب الموظفين والمعاشات لإستخدام الفيزا، كما إن هذا التطور له دور كبير في توفير الوقت والجهد، هذا ونجد أن هناك الكثير من الأشخاص يحتاجون إلى سحب الأموال ويتفاجئون بنسيان الفيزا، لذا سوف نوضح لكم أهم الحلول التي تمكنك من سحب المال بدون إستخدام الفيزا في هذا المقال.

كيفية سحب الأموال من الصراف الآلي دون فيزا

يمكنك القيام بسحب المال بدون إستخدام الفيزا من خلال استخدام المحفظة البنكية وإليكم أهم التفاصيل من خلال الآتي:

يقوم البنك بإرسال رسالة نصية على جوالك للتأكد من هوية المستخدم.

يمكنك التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي التي لا تحتاج إلى إستخدام الفيزا.

قم بالنقر على أيقونة الخدمات بدون بطاقة من ضمن الخيارات.

يتم إختيار أيقونة السحب النقدي من خلال استخدام المحفظة الإلكترونية.

يُطلب منك رقم الهاتف مع إدخال الرقم السري، ومن ثم قم بإدخال المبلغ المرغوب في سحبه.

أسباب سحب ماكينة الصرف الآلي بطاقة الفيزا

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى إبتلاع بطاقة الصراف الآلي داخلها ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي: