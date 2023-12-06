معجزة لا تصدق.. هل تعلم ماذا سيحدث إذا قمت برش صودا الخبز على سريرك النتيجة ستصدمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفرش بمختلف أنواعه دائماً ما يحتاج إلى القيام بتنظيفه للتخلص من كافه الفطريات أو الميكروبات،وغيرها من الأشياء التي تعلق في الفرش مع قطر الاستخدام والنوم عليه ولذلك يجب الحرص دائما بان يكون الفرش نظيف لعدم حدوث أي أمراض جلديه او مشكله فيها التنفس الروائح الغير مقبوله التي تكون موجوده في الفرش في حاله عدم القيام بتنظيفه.

ما هو سبب رش مسحوق صودا الخبز على فراش السرير

وعند البحث على ابسط الطرق عن القيام بتنظيف الفرش تعال، والفعالة فيأتي مسحوق صدى الخبز من أولي المكونات الرائعة في تنظيف الفراش والتخلص من اي الروائح الغير مقبوله والحصول على فراش رائع ونظيف دون أي مجهود والقيام بتحضير هذه الوصفة سوف نحتاج الى واحد كميه من مسحوق صودا الخبز المكنسة الكهربائية معلقه صغيره من اي زيت عطري

طريقه تنظيف المرتبة

أولا يجب القيام بتغيير مكان السرير حيث تعد هذه الخطوة هامه ورائعه تعمل على أطالة عمر الفراش ومنع تلفه ثانيا يتم غسل اغطيه الفراش للتخلص من أي أوسخ عالقة بها ثالثا القيام بفتح علبه صودا الخبز وأضافه من 10 الى 15 قطره من الزيت العطري الموجود لديك ثم يتم رش صدى الخبز على جميع الفراش،وتركه على المرتبة ثم يتم شطفه بواسطه المكنسة الكهربائية التي يعمل هذا الخليط على التخلص من جميع الاوساخ الموجوده على المرتبه ويعمل على القضاء على بقايا الترتيب الموجوده في الفراش مع الحصول على رائحه جيده ومنعشة.