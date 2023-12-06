انتبه لها قبل فوات الأوان .. 5 مخاطر أنت معرض لها لدى ترك " الراوتر " يعمل طوال الليل .. تعرف عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الانترنت منتشرا بشكل كبير داخل البيوت المصرية والتي تتلقى تلك الخدمة عن طريق جهاز الراوتر المسئول عن استقبال الإشارة والتمتع بتلك الميزة فلا يوجد بيت يخلو من هذا الجهاز والذي سنتحدث بشأنه من خلال ما يلي من سطور فهو شأنه شأن الأجهزة الأخرى بحاجة إلى الراحة بين الحين والأخر كي يواصل عمله بكفاءة لكن البعض منا يظن أن هذا الجها خلق ليعمل طوال الوقت دون أن يتم إغلاقه حتى في الوقت الذي تكون فيه خارج المنزل أو نائم لذا فإننا سنعمل على توضيح بعض المكشلات التي من الممكن أن تتعرض لها في حال تركت هذا الجهاز يعمل طوال الليل دون استخدام شخصي من جانبك كما يلي .

– ترك الراوتر يعمل طوال الليل

جدير بالذكر أن المبرمج محمد عبد الرحمن قد حرص من خلال حديث له على أن يوضح مدى الخطورة الناتجة عن ترك جهاز الراوتر يعمل طوال اليوم خلال فصل الصيف فقد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجهاز ما يعيق قدرته على تقديم أفضل خدمة ممكنة

يتيح ترك الراوتر يعمل طوال الليل الفرصة أمام أولئك الأشخاص اللذين يريدون اختراق الشبكة الخاصة بك والاستمتاع بالحصول على نت مجاني

تنعكس تلك المشكلة أحيانا على قيمة فاتورة الكهرباء التي تأتي مرتفعة بسبب تركه الجهاز مضاء ليل نهار وهو الأمر الذي من الممكن أن يحدث معه ماس كهربي أيضا