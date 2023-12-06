دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ولا الجن الأزرق يعرفها.. هل تعرف ماهو سبب وجود الخرم في الأقلام الجاف ؟!. مش هتصدق .. تداول مقطع فيديو يشرح سبب وجود ثقب صغير في أعلى الغطاء أقلام الحبر الجاف جذب انتباه الآلاف عبر الإنترنت،حيث شارك حساب لشخص اسمه “زاك دي”، الذي لديه أكثر من مليوني مشترك في موقع يوتيوب، مقطع فيديو مثيرا للاهتمام بخصوص أغطية القلم،وقال في المقطع القصير، إن معظم الناس يعتقدون أن الأمر يتعلق بالحبر، لكن السبب الحقيقي هو “أهم بكثير من ذلك”، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية،فهيا بنا نعرف السبب!!

مش هتخطر ببالك.. سبب وجود ثقب في أقلام الحبر الجاف

والجدير بالذكر أن شركة “بيك” الأشهر بصناعة أقلام الحبر الجاف، أكدت سبب تصميم الغطاء، في قسم الأسئلة الشائعة على موقع الشركة،ويوضح موقع الشركة أن “السبب في وجود ثقب في بعض الأقلام هو منع الغطاء من انسداد مجرى الهواء تماما إذا تم استنشاقه عن طريق الخطأ”،وأضاف الموقع: “هذا مطلوب بموجب معايير السلامة الدولية، باستثناء الحالات التي يعتبر فيها الغطاء كبيرا جدا بحيث لا يمثل خطر الاختناق”.

سر وجود فتحة في الأقلام الجاف

وأضاف زاك دي: “أنه في الواقع، يتعين على شركات القلم إضافة هذه الفتحات الصغيرة أعلى الغطاء”،واستكمل زاك دي : “هذه الفتحة تسمح بتدفق الهواء إذا انحشر الغطاء في حلق شخص ما”،حيث استمر الفيديو في إظهار صورة بالأشعة السينية للهيكل العظمي وكيف يمكن لتصميم الغطاء أن يسمح للهواء بالمرور عبر الحلق إذا ابتلعه شخص ما.