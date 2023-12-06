حاجة ولا فى الاحلام..كنز في بيتك دور عليه...اعرف إزاي توصل للكنز دا وهتبقى مليونير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمتلك الكثيرون جهاز تلفزيون قديم يخصّ آباءنا وأجدادنا، وغالبًا ما يتخلص الجيل الجديد منه بسبب عدم فهم قيمته و يُرمى أو يُباع بسعر رخيص، لكن يمكنك استخدام هذا التلفزيون القديم للحصول على قيمة عالية، حيث كان الكثيرون يعتبرونه مجرد خردة قديمة و في عصر التكنولوجيا الحديث، يعتبر الناس التلفزيون القديم مجرد تخلص منه، ولكن يمكن استغلاله بشكل إيجابي.
كيفية العثور على الكنز داخل بيتك ؟
بالقيام بخطوات بسيطة، يمكنك استخدام قطع من التلفزيون لصناعة جهاز إشعال كهربائي قوي باستخدام جهاز الضغط العالي وتكون كما يلي:
- و تضم الخطوات تفكيك التلفزيون، فك البوردة باستخدام جهاز الهوت آير.
- واستخدام مكونات مثل الترانز والمشابك لبناء الجهاز الجديد وتأكد من توصيل المخارج بالطريقة المحددة واستخدام القصدير لتأمين المخرجين واليوم بهذه الطريقة.
- حيث يمكنك الحصول على صاعق كهربائي قوي باستخدام موارد بسيطة.
ما هي فوائد التلفزيون القديم؟
- يمكن إعادة استخدام مكونات التلفزيون القديمة أو إعادة تدويرها بشكل صحيح للحد من التأثير البيئي السلبي.
- يمكنك الاعتماد على أجزاء من التلفزيون في مشاريع “ابنِها بنفسك” للهواة والمبدعين.
- استخدام بعض المكونات كقطع غيار لأجهزة أخرى أو تصليح أجهزة تلفزيون أخرى.
- يُمكن تحويل جزء من التلفزيون إلى قطعة فنية أو تزيينية بسبب جاذبيتها الريترو.
- يوفر تحليقًا في داخل التلفزيون فرصة لفهم كيفية عمل التكنولوجيا القديمة وتطورها.