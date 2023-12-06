حاجة ولا فى الاحلام..كنز في بيتك دور عليه...اعرف إزاي توصل للكنز دا وهتبقى مليونير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمتلك الكثيرون جهاز تلفزيون قديم يخصّ آباءنا وأجدادنا، وغالبًا ما يتخلص الجيل الجديد منه بسبب عدم فهم قيمته و يُرمى أو يُباع بسعر رخيص، لكن يمكنك استخدام هذا التلفزيون القديم للحصول على قيمة عالية، حيث كان الكثيرون يعتبرونه مجرد خردة قديمة و في عصر التكنولوجيا الحديث، يعتبر الناس التلفزيون القديم مجرد تخلص منه، ولكن يمكن استغلاله بشكل إيجابي.

كيفية العثور على الكنز داخل بيتك ؟ بالقيام بخطوات بسيطة، يمكنك استخدام قطع من التلفزيون لصناعة جهاز إشعال كهربائي قوي باستخدام جهاز الضغط العالي وتكون كما يلي: و تضم الخطوات تفكيك التلفزيون، فك البوردة باستخدام جهاز الهوت آير.

واستخدام مكونات مثل الترانز والمشابك لبناء الجهاز الجديد وتأكد من توصيل المخارج بالطريقة المحددة واستخدام القصدير لتأمين المخرجين واليوم بهذه الطريقة.

حيث يمكنك الحصول على صاعق كهربائي قوي باستخدام موارد بسيطة. ما هي فوائد التلفزيون القديم؟ يمكن إعادة استخدام مكونات التلفزيون القديمة أو إعادة تدويرها بشكل صحيح للحد من التأثير البيئي السلبي.

يمكنك الاعتماد على أجزاء من التلفزيون في مشاريع “ابنِها بنفسك” للهواة والمبدعين.

استخدام بعض المكونات كقطع غيار لأجهزة أخرى أو تصليح أجهزة تلفزيون أخرى.

يُمكن تحويل جزء من التلفزيون إلى قطعة فنية أو تزيينية بسبب جاذبيتها الريترو.

يوفر تحليقًا في داخل التلفزيون فرصة لفهم كيفية عمل التكنولوجيا القديمة وتطورها.