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حاجة ولا فى الاحلام..كنز في بيتك دور عليه...اعرف إزاي توصل للكنز دا وهتبقى مليونير

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح  - يمتلك الكثيرون جهاز تلفزيون قديم يخصّ آباءنا وأجدادنا، وغالبًا ما يتخلص الجيل الجديد منه بسبب عدم فهم قيمته و يُرمى أو يُباع بسعر رخيص، لكن يمكنك استخدام هذا التلفزيون القديم للحصول على قيمة عالية، حيث كان الكثيرون يعتبرونه مجرد خردة قديمة و في عصر التكنولوجيا الحديث، يعتبر الناس التلفزيون القديم مجرد تخلص منه، ولكن يمكن استغلاله بشكل إيجابي.

كيفية العثور على الكنز داخل بيتك ؟

بالقيام بخطوات بسيطة، يمكنك استخدام قطع من التلفزيون لصناعة جهاز إشعال كهربائي قوي باستخدام جهاز الضغط العالي وتكون كما يلي:

  •  و تضم الخطوات تفكيك التلفزيون، فك البوردة باستخدام جهاز الهوت آير.
  • واستخدام مكونات مثل الترانز والمشابك لبناء الجهاز الجديد وتأكد من توصيل المخارج بالطريقة المحددة واستخدام القصدير لتأمين المخرجين واليوم بهذه الطريقة. 
  • حيث يمكنك الحصول على صاعق كهربائي قوي باستخدام موارد بسيطة.

ما هي فوائد التلفزيون القديم؟ 

  • يمكن إعادة استخدام مكونات التلفزيون القديمة أو إعادة تدويرها بشكل صحيح للحد من التأثير البيئي السلبي.
  • يمكنك الاعتماد على أجزاء من التلفزيون في مشاريع “ابنِها بنفسك” للهواة والمبدعين.
  • استخدام بعض المكونات كقطع غيار لأجهزة أخرى أو تصليح أجهزة تلفزيون أخرى.
  • يُمكن تحويل جزء من التلفزيون إلى قطعة فنية أو تزيينية بسبب جاذبيتها الريترو.
  • يوفر تحليقًا في داخل التلفزيون فرصة لفهم كيفية عمل التكنولوجيا القديمة وتطورها.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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